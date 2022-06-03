Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayram ikramiyesi ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı. Mayıs 2022 enflasyonu ise aylık yüzde 2.98 yıllık yüzde 73.50 oranında arttı.

Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022?

2022 Kurban Bayram ikramiyesi ne kadar? Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Ödemeler o tarihten beri aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 13.5 milyon emekli, dul ve yetim için ek gelir niteliğinde olan ikramiye geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı’ndan önce ikramiyeler hesaplara yatmıştı. Temmuzda zamla birlikte Kurban Bayramı ikramiyesi de yatacak. Kurban Bayramı 9 Temmuz’da. 1.100 TL'lik Kurban Bayram ikramiyesinin 4-8 Temmuz tarihlerinde emeklilerin hesabına geçmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesi kime verilecek?

Kimler bayram ikramiyesi alır? SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Beş aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 28,1'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.