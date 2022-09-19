Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin ilk bölümü 20 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek. Dizide yer alan Kurban Baba rolünün kim tarafından oynandığı merak ediliyor. Peki, Kurban Baba kim?

Kurban Baba kim? Kurban Baba kim oynuyor kaç yaşında kariyeri:

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Kurban Baba rolünü Ali Seçkiner Alıcı oynuyor.

Kurban Baba; Kurban baba, Cezayir'in en güvenilir dostlarının başında gelir. Derin ve öz konuşan bir adamdır. Dördü oğlan biri kız beş evladı ile birlikte bir çiftlikte yaşar. Sadakat, cesaret ve onur kendisinin ve ailesinin düsturudur. Cezayir döndükten sonra tüm çocukları Cezayir'in fedaisi olacaklardır.

Ali Seçkiner Alıcı kim?

Ali Seçkiner Alıcı 3 Temmuz 1965'te Kars'ta dünyaya geldi. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Yaklaşık dört yıl müzik eğitmenliği yaptıktan sonra, 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosu’nun üyesi (bas) oldu. Aynı topluluktan 2017 yılında ayrıldı. Ali Seçkiner Alıcı aynı anda çoğunlukla Ankara’da olmak üzere türlü tiyatrolarda da oyuncu, müzik yönetmeni ve eğitim danışmanı olarak görev aldı. Daha önce yer aldığı dizi ve sinema filmlerinin yanında, Mahmut Fazıl Coşkun’un 75. Venedik Film Festivali’nde yarışan “Anons” filmi ve Çağıl Bocut’un ilk uzun metraj filmi “Sardunya” da başrol oynadı. Aynı zamanda “Bergen”, “Beni Çok Sev”, “Yargı”, “Bizim için Şampiyon” gibi popüler projelerde önemli rollerde yer aldı. En son 75.’si düzenlenen Cannes Film Festivali’nin “Belirli Bir Bakış” bölümünde Uluslararası prömiyerini yapan Emin Alper’in son filmi “Kurak Günler” de yer aldı.

Ali Seçkiner Alıcı oynadığı filmler diziler:

Ferhunde Hanımlar

Saksıdaki Ağaç

Komşu Köyün Delisi

Yüz Yüze

Şahsiyet

Bir Aile Hikayesi

Arıza

50m2

10 Bin Adım

Yargı

Oğlum

Kuş Uçuşu

Anons

Finiş

Bizim İçin Şampiyon

Söz Senettir

Sardunya

Dur Bak Dinle Geç

Beni Çok Sev

Sabırsızlık Zamanı

Kerr

İki Şafak Arasında

Tamirhane

Gönül

Kurak Günler

Bergen