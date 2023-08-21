Kur'an-ı Kerim yakan Momika neye uğradığını şaşırdı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an yakan Irak kökenli Selvan Momika, bir Müslüman tarafından darp edildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, boks eldivenli bir genç tarafından tekme ve yumruklarla saldırıya uğrayan Momika'nın kendini bir kafenin reklam tabelası ile korumaya çalıştığı görülüyor.

28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakarak dünyayı ayağa kaldıran Irak kökenli Selvan Momika, yolda yürürken elinde boks eldiveni olan bir Müslüman genç tarafından darp edildi.

Irak kökenli Selvan Momika, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de polis koruması altında Kur'anı Kerim yakmış ve eylemi büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde Momika elinde boks eldiveni olan bir Müslüman tarafından yolda darp edildi. Tekme ve yumruklarla saldıran Müslüman gençten kurtulamayan Momika bir cafenin reklam tabelası ile kendini korumaya çalıştı.

Öte yandan görüntülerin Salwan Momika tarafından kurgulanan bir mizansen olduğu iddiası da ortaya atıldı.

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