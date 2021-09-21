Kur’an bülbülleri yarıştı

Bölgelerinde birinci olan 7 hafızın katıldığı final yarışması, Bilal Saygılı Camii Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Jüri üyelerinin “ezber, tecvid bilgisi ve güzel okuma” gibi kriterlere göre değerlendirdiği yarışmada Manisa’dan Mehmet Can Çiçek birinci, Trabzon’dan Salih Enes Özdemiroğlu ikinci ve Erzurum’dan Yasin Eymen Küçükgül üçüncü oldu.

“Hafızlık kurumlarımız imrenilecek nitelikte”

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Osman Tıraşçı, Türkiye’de son dönemde hafızlık çalışmalarında önemli mesafe katedildiğini belirterek, “Geçmişe oranla bugün hafızlık kurumlarımız gerçekten imrenilecek nitelikte, hem fiziki hem de diğer yönleri itibariyle çok önemli merhaleler katetmiştir. Tabii ki yeterli değildir. Hem bina olarak hem hafız sayısı itibariyle daha fazla olması din hizmetlerine daha büyük katkı sunacaktır” diye konuştu.

“1700 kursta 80 bin hafız yetiştirmeye çalışıyoruz”

Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz da bu tür yarışmaların gençleri teşvik etmek için önemli olduğu belirterek, “1700 civarında kursta, 6 bin 100 öğreticiyle yaklaşık 80 bin hafız yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.