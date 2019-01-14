



BOLU (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Kupa, Galatasaray'ı elersek hedefimizde olabilir." dedi.

Boluspor'un kulüp tesislerindeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karafırtınalar, Galatasaray karşılaşmasında iyi bir sonuç almak istediklerini aktardı.

Antalya kampını yeni tamamladıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, hazırlık maçında Akhisarspor'u 4-2 yendiklerini hatırlatarak, "Bir hazırlık maçı oynadık. Bu maçın provası gibi bir karşılaşmaydı. Skor da inşallah öyle olur. Akhisarspor ile ciddi bir prova yaptık." diye konuştu.

Karafırtınalar, Antalya ile Bolu'daki hava şartlarının çok farklı olduğunu hatırlatarak, "İlk maçta elimizden geldiğince iyi oynayıp, iyi bir sonuç alarak avantaj elde etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kupanın hayalleri olduğunu ifade eden Karafırtınalar, "Kupa, Galatasaray'ı elersek hedefimizde olabilir. İnşallah önemli bir avantaj elde ederiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray takımı için özel bir tedbir almadıklarını aktaran Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Her zaman oynadığımız gibi, takım halinde savunma ve hücum yaparak mücadele edeceğiz. İki etaplı bir maç. Rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyoruz. Rakibimizden çekinmiyoruz ama son derece saygı duyuyoruz. Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da önemli takımlarından bir tanesi ile oynayacağız. Kolay bir şey değil. Bütün şehirde olduğu gibi takımda da tatlı bir heyecan var. Oyuncularım maksimum performans gösterip, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar diye düşünüyorum."

Öte yandan, Boluspor takımı, Galatasaray müsabakası öncesi son çalışmasını yaparak hazırlıklarını tamamladı.



