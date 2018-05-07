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Kupa finalinin biletleri satışta!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da oynanacak final maçının biletleri satışa çıktı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:54
Kupa finalinin biletleri satışta!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, final maçının biletlerinin 40 ila 80 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada Fenerbahçe taraftarları için biletlerin "www.passo.com.tr" sitesinden sadece Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine yapılacağı ifade edildi. Fenerbahçe Passolig kart sahiplerinin Diyarbakır'da Forum AVM ve Megacenter'dan da bilet satın alabileceği kaydedildi. 

Teleset Mobilya Akhisarspor tribününe ait biletlerin ise Akhisarspor Kulübünün ve İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı gereğince sadece Spor Toto Akhisar Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinden satılacağı aktarıldı. Biletleri sadece Teleset Mobilya Akhisarspor logolu Passolig kart sahibi olan taraftarların alabileceği açıklandı.

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:54
  1. Diyarbakır
  2. Fenerbahçe
  3. Akhisar Belediyespor

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