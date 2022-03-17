Kunt Tulgar kimdir? Kunt Tulgar öldü mü, neden öldü?
Yeşilçam’da yönetmenlik ve oyunculuğun yanında kurgu, eşleme, ses alanda oyuncu Kunt Tulgar hayatını kaybetti. Kunt Tulgar, Çetin İnanç, Cüneyt Arkın ve Hüseyin Peyda ile çok sayıda filmde birlikte çalışmıştı. Peki Kunt Tulgar kimdir? Kunt Tulgar kaç yaşındaydı?
Sinema Emekçileri Sendikası, 75 yaşında Kunt Tulgar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Sendikanın paylaşımında," Yönetmen, Yapımcı ve Oyuncu olarak sinemamızda önemli emekleri bulunan Kunt Tulgar 75 yaşında hayatını kaybetti." denildi.
Kunt Tulgar kimdir?
Kunt Tulgar, Tarzan İstanbul'da (1952) filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı. Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.
Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Yılmayan Şeytan (1983) gibi filmlerin ses ekiplerinde çalıştı. İlk yönetmenlik denemesini Tarzan Adam (1974) ve ardından Süpermen Dönüyor (1976) ile yaptı. (1979) İnsanlık uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde yer almıştı.
Oyuncu
Tarzan İstanbul'da (1952) - Tarzanın çocukluğu
Beklenmeyen Randevu: Belalı elmaslar (1984) - Sammy
Gizli Kuvvet (1983)
Kadınlar Koğuşu (1978) - (dublaj)
Şeref Yumruğu (1977)
Naciye (1976) - Rizeli Ragip
Keloğlan İş Başında (1975) - Murat
Yılmayan Şeytan (1972) - Tekin / Bakırbaş