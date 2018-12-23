Kümesteki hayvanı vurmak isterken kendini vurdu!
Kastamonu'da ikamet eden 36 yaşındaki kadın, kümesine gelen yaban hayvanını vurmak isterken kazara düşüp tüfeğin ateş alması sonucu kendini vurdu.23 Aralık 2018 Pazar 17:04
Kastamonu’da kümese gelen yaban hayvanını vurmak için silahı alan kadın, kazara düşmesi sonucu kendisini vurdu. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Taşa takılıp düştü
Edinilen bilgiye göre, Daday’da Çamlıbel köyünde ikamet eden 36 yaşındaki Semra Ç., kümese yaban hayvanının geldiğini gördü. Evinden silahı alan Semra Ç., kümese doğru giderken ayağının taşa takılması sonucu düştü. Düştüğü sırada silahın ateş alması sonucu Semra Ç., karın bölgesinden yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Semra Ç., Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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