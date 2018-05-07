Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kulüp yöneticisi açıkladı: Yıldız oyuncu 2 yıldır para almıyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 'İki yıldır parası ödenmeyen bir futbolcumuz var' diyerek kastettiği ismin kaptan Onur Kıvrak olduğu ortaya çıktı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:29
Kulüp yöneticisi açıkladı: Yıldız oyuncu 2 yıldır para almıyor

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun A Spor televizyonunda yaptığı açıklamalarda "Yaklaşık iki yıldır para almayan bir futbolcumuz var"  dediği oyuncunun kaptan Onur olduğu öğrenildi.

Muharrem Usta'nın göreve gelmesinden sonra bir defa ödeme alan Onur'un "Benim param ödenmezse de olur. Arkadaşlarımın parasını ödeyin" dediği, Muharrem Usta'nın yönetiminin de bir buçuk yıldır kaptana ödeme yapmadığı öğrenildi.

Tecrübeli kalecinin Trabzonspor'da ki alacağının 2.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:29
  1. Onur Kıvrak
  2. Trabzonspor
  3. ahmet ağaoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pitbulllu CHP'li fuhuş çetesinde!
    1. Pitbulllu CHP'li fuhuş çetesinde!
    2. Kulüp yöneticisi açıkladı: Yıldız..
    3. Para dolu çantayı bankta unutmuştu!..
    4. Ekmeleddin İhsanoğlu başvuru yapmadı!
    5. ‘Çekici’ portföyü genişliyor
    6. Umut senetli satışlarda
    7. Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
    8. CEO, 11 Mayıs’ta açıklanıyor
    9. Saadet Partili amcadan..
    10. Bozdağ'dan İslam düşmanlarına sert..
    11. 11 Eylül işkencecisi senatodan onay..
    12. 2. el yetkililere emanet
    13. Bakanlık açıkladı: Üst düzey terörist..
    14. Türkiye’nin kirazı Çin piyasası için..
    15. Türk gemisine çarpan kaptan görevden..
    16. Meteoroloji'den İstanbul için 'sel'..
    17. ÇAYKUR uyardı: Çayı belirli fiyatın..
    18. Kayseri'de piyasaya sahte para süren 3..
    19. Siyasi sığınmacı Cem Uzan parti..
    20. Kudüs'te ABD büyükelçiliği tabelaları..
    Kuveyt Türk
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...