Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kritik çağrı: Lütfen sahip çıkalım

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Mimar Sinan'ın Diyarbakır'da yaptığı 4 büyük camiden biri olan Behram Paşa Camii'nin 450 yıllık ihtişamlı kapısı adeta kaderine terk edildi. Kündekari tekniğiyle yapılan kapı bugün sahipsizliğin ve ilgisizliğin kurbanı olmuş vaziyette.

Tarih Araştırmacısı Abdülkadir Arslanoğlu, parçaları her geçen gün kaybolan tarihi kültür mirasının yok olmaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na önemli bir çağrıda bulundu.

Tarihi kapının tam 450 yaşında olduğunu belirten Arslanoğlu, "Maalesef çok üzüntülüyüz. Hazin bir manzara iel karşı karşıyayız. 4 buçuk asırlık bu kadim tarihi eserimiz gün gün yok oluyor ve maalesef herhangi bir tedbir de alınmıyor" dedi.

"Lütfen sahip çıkalım"

"Kündekari" tekniğiyle yapılan 450 yaşındaki ahşap kapının her geçen gün döküldüğüne vurgu yapan Arslanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın bakanımızın samimiyetini, dürüstlüğünü ve çalışkanlığını gayet iyi biliyor, kendisine güveniyor ve itimat ediyorum. Sayın bakanımız lütfen bir an önce bu 450 yaşındaki kadim yapımız tamir edilsin. Lazım gelen tamirat, tadilat ve restorasyon sürecine girsin. Gün ve gün bu parçalar bu kapıdan düşüyor. Bilinçsiz insanlar ve bilmeyen çocuklar tarafından alınıp götürülebiliyor. Bu ihtişamlı kapı buradan çalınıp yurt dışına götürülse Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu eseri tekrar yurt dışından yurda geri getirebilmek için milyonlar harcar. Hamdolsun böyle bir durum yaşanmamışken bu kadim eserimiz elimizin altındayken lütfen sahip çıkalım. Lütfen lazım gelen tedbirleri alalım."

Kündekari nedir?

Ahşap sanatının zirvesi kabul edilen "Kündekari", çivi kullanılmadan geometrik ve simetrik bezemeleri ihtiva eden ahşap parçalarının bir birine geçirilerek kapı, pencere ve minber şeklinde hayat bulmuş şeklidir.