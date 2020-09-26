Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk dünyasının köklerini, birlik ve beraberliğini koruyabilmek, devraldığımız medeniyet mirasını yaşatıp, geleceğe aktarabilmek için aziz milletimizin her bir ferdini dilimizi korumaya, en yakın haliyle kullanmaya ve bitmeyen bir yolculuk olan Türkçeyi araştırmaya ve öğrenmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, Türk Dil Kurumunun Twitter hesabından, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'na ilişkin video mesaj yayımladı.

Dilin kimlik olduğunu, özün dilde muhafaza edildiğini, tarih ve kültürün de dilde bulunduğunu belirten Ersoy, "Duygu, fikir, sanat, bilim hepsi dildedir. O bozulursa öz bozulur. Bir asrı geride bıraktık. 101 yıl önce bütün varlığını feda etmeyi göze alan bizdik. Demek ki bayrak gibi, vatan gibi mukaddestir dil. İşte bu yüzden Kurtuluş Savaşı'nın Önderi, Cumhuriyet'in ilk mücadele cephesini dilde açmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Bundan 88 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla gerçekleştirilen Birinci Türk Dili Kurultayı'nın Türkçeyi koruma bilincinin, farkındalığının ve sorumluluğunun temellerini attığını vurgulayan Ersoy, Kurultay'da atılan temellerin özünün ise tarih kadar eski olduğunu aktardı. Bakan Ersoy, mesajını şöyle sürdürdü:

"Kendimiz olarak kalabilmek, Türk dünyasının köklerini, birlik ve beraberliğini koruyabilmek, devraldığımız medeniyet mirasını yaşatıp geleceğe aktarabilmek için aziz milletimizin her bir ferdini dilimizi korumaya, en yakın haliyle kullanmaya ve bitmeyen bir yolculuk olan Türkçeyi araştırmaya ve öğrenmeye davet ediyorum. Başta Türk Dil Kurumundaki değerli çalışma arkadaşlarım olmak üzere Türkçeye hizmet eden bilim insanlarından sanatçılara, yazarlardan ozanlara bütün insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Dil Bayramı kutlu olsun."



