  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
Aktüel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:33:20 -
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

NİĞDE (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Demircan, kent merkezindeki ziyaret ve incelemelerinin ardından Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine gitti.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret eden Demircan, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve dua etti.

Demircan, şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir ile de bir süre sohbet etti. Demircan'a ziyaretinde Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin eşlik etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!
Siyaset

Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunan Kürt siyasetçilerin yen..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Korona Virüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "bütün ülkeye yayıldı deyip duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakaları ve aşıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gib..
Putin çok net konuştu: Bu intihar olur
Dünya

Putin çok net konuştu: Bu intihar olur

Rossiya devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'da iktidara gelebilecek yeni bir yönetimi..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay