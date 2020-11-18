Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Niğde'de incelemelerde bulundu

NİĞDE (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Niğde'de tarihi ve kültürel yerlerde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Demircan, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'i makamlarında ziyaret etti. Başkan Özdemir, planlanan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Ziyaretlerin ardından Demircan ve protokol üyeleri, Vakıf İşhanı, Fesleğen, Sungurbey ve Alaaddin camileri ile Ak Medrese, Bedesten, Niğde Kalesi koruma ve yenileme alanı, Bor Hamamı ve Kemerhisar su kemerlerinde incelemelerde bulundu.

Demircan, Niğde Kalesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin tarih ve kültür şehri olduğunu söyledi.

Hükümet, Valilik ve Belediye ile yürütülen çok değerli ve güzel projeler olduğuna dikkati çeken Demircan, şunları kaydetti:

"Niğde'de kentsel dönüşüm ve restorasyon projeleri var. Bizim de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden yürüttüğümüz bazı restorasyon çalışmalarımız var, kütüphaneyle ilgili yaklaşımlarımız var. Ama merkezdeki dönüşüm aynı zamanda yıpranmış yapı topluluklarının yenilenmesiyle ilgili bir proje. İşleri yerinde görmek ve vereceğimiz katkıyı hissetmek üzere geldik. Emeği geçen Valimize, Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bu projeleri yakından görme, değerlendirme ve yapacağımız katkıların notlarını almak üzere buradayız. Niğde'yi özellikle kültür ve turizm perspektifinde iyi bir gelecek bekliyor."







