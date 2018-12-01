0553 313 94 23

Kulluğun Şuuru: Dua

Kur’ân’a göre dua etmek, Allah’a ulaşabilmenin en kolay yoludur. Zira O, insana şah damarından daha yakın olan, her şeyi bilen ve işitendir... İnsanın içinden geçirdiği tek bir düşünce bile Allah’a gizli kalmaz.

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:45
Kulluğun Şuuru: Dua

Dua eden bir kimse, bütün gönlüyle Allah’a yönelip ilticâ edebildiği takdirde, kendisine her şeyden daha yakın olan Rabbine karşı, saygısını ifade etmiş olur.

Kur’ân’a göre dua etmek, Allah’a ulaşabilmenin en kolay yoludur. Zira O, insana şah damarından daha yakın olan, her şeyi bilen ve işitendir... İnsanın içinden geçirdiği tek bir düşünce bile Allah’a gizli kalmaz. İşte Cenâb-ı Hak, bu husustaki bütün şüpheleri bertaraf ederek kullarını irşâd için buyuruyor ki:

Kullarım sana beni sorarlarsa, ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit, dua edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim dâvetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulabilsinler.” (Bakara, 186)

İnsan, kulluğunun şuurunda olduğu müddetçe, Allah katında bir değer kazanabilir. Bu yüzden insanın Allah’a yönelmesi, hataları konusunda Rabbine tevbe etmesi ve sadece O’ndan yardım dilemesi gerekmektedir.

İbn-i Atâ Hazretleri, duanın rükünleri, kanatları, sebepleri ve vakitleri olduğunu söy­ler ve: “Duanın rükünleri tam olursa kuvvetlenir, kanatları uygun olursa se­mâlara uçar, vakitlerine rastlarsa kazanır, sebepleri bulunursa hedefine ulaşır.

Duanın rükünleri

Kalb huzuru, şefkat, itaat ve huşu; kanatları doğruluk; vakti seher; sebepleri de Hz. Muhammed (sav)’e salevâttır” der.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:45
  1. Dua
  2. Allah
  3. Cenâb-ı Hak
  4. İbn-i Atâ Hazretleri
  5. Hz. Muhammed (sav)
  6. tevbe
  7. Kur’ân

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti Bilecik belediye başkan adayları kim?
    1. İYİ Parti Bilecik belediye başkan..
    2. Yeni Malatyaspor'a sakatlardan iyi haber
    3. Dennis Man, Fenerbahçe'de oynamak..
    4. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kira..
    5. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur..
    6. Afyon İYİ Parti belediye başkan..
    7. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı..
    8. CK Enerji'den Taksim'e akülü sandalye..
    9. Oyu veren Ayşe, kaymağı yiyen Ece!
    10. Nusaybin'de sağanak
    11. Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
    12. "Ümidimizi kaybetmiş değiliz"
    13. Lüks araç, TEM'de şarampole yuvarlandı!
    14. "Her konuda Türkiye ile çalışmak için..
    15. Atiker Konyaspor'da durmak yok
    16. Bilal Erdoğan, AA'nın "Yılın..
    17. İngiliz kabinesinde 10. Brexit istifası
    18. Devlet başkanı açıkladı: Ordu çekiliyor
    19. Fenerbahçe, Altınordulu ismi transfer..
    20. Engelleri "mat" eden turnuva
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi