Küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim yanmadı!

İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bir evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülürken, evde bulunan Kuran-ı Kerim haricindeki her şey yandı. Alev alev yanan ev, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan yangın ile ilgili konuşan ev sahibi Fatih Örnek şunları söyledi:

Evde hiç kimse yoktu. Ben ve ailem Regaip Kandili için annemin evinde oturuyorduk. Komşularımız evimizin yandığını söyledi. Gidip baktığımızda evimizin yandığını gördük. İtfaiye ekipleri geldi. Yaralanan kimse yok. Evdeki Kuran-ı Kerim haricinde her şey yandı. İtfaiye ekiplerinin evden çıkarıp getirdiği Kuran-ı Kerim kaldı ve başka hiçbir şey yok.