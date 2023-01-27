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Gündem Küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim yanmadı!
Gündem

Küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim yanmadı!

İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bir ev, çıkan yangında küle dönerken, ev sahibinin aktardığına göre evde bir tek Kur'an-ı Kerim yanmadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 21:46:00 - 2023-01-27 22:07:18

İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bir evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülürken, evde bulunan Kuran-ı Kerim haricindeki her şey yandı. Alev alev yanan ev, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan yangın ile ilgili konuşan ev sahibi Fatih Örnek şunları söyledi:

Evde hiç kimse yoktu. Ben ve ailem Regaip Kandili için annemin evinde oturuyorduk. Komşularımız evimizin yandığını söyledi. Gidip baktığımızda evimizin yandığını gördük. İtfaiye ekipleri geldi. Yaralanan kimse yok. Evdeki Kuran-ı Kerim haricinde her şey yandı. İtfaiye ekiplerinin evden çıkarıp getirdiği Kuran-ı Kerim kaldı ve başka hiçbir şey yok.

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