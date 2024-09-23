Kulak sağlığınızı tehdit eden kireçlenmeye dikkat!

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kulak kireçlenmesi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Kulak kireçlenmesinin en yaygın belirtisi, genellikle azalma şeklinde duyma kaybıdır. Hastalar, zamanla bir veya nadiren her iki kulakta duyma azlığı ya da kaybı yaşayabilir; bu durum çınlama ile de kendini gösterebilir. Başlangıçta, hastalar genellikle düşük tonlu sesleri duyamadıklarını bildirirler. Kulak kireçlenmesini iki ana kategoriye ayırmak mümkündür: Otoskleroz (iç kulak kireçlenmesi) ve Timpanoskleroz (orta kulak kireçlenmesi). Otoskleroz, özellikle kadınlarda daha sık görülür ve doğum sonrası dönemde belirtiler artabilir. Bunun, gebelikteki hormonal değişimler ve bağışıklık sisteminin zayıflaması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

Otoskleroz, genellikle üzengi kemiğinin ön kısmından başlayarak işitme kaybını artırır; bu durum cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Öte yandan, Timpanoskleroz durumunda ise orta kulaktaki tüm kemikçikler kireçlenir ve hareket etmez hale gelir. Geçirilmiş viral kulak enfeksiyonları, bu duruma yol açan faktörlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Ne yazık ki, orta kulak kireçlenmesinin cerrahi tedavi seçenekleri oldukça sınırlıdır.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte, kulak kanalından endoskopik yöntemler kullanılarak orta kulağa ulaşmak ve kireçlenmiş kemikçikleri tespit edip çıkarmak mümkün hale geldi. İşitme işlevini yeniden sağlamak için küçük protezler kullanılıyor. Bu protezler, kulak muayenesinde dahi fark edilmiyor ve hastaların yaşam kalitesini etkilemiyor. Örneğin, uçak yolculuğu, havuza girme veya spor yapma gibi sosyal aktiviteler hastalar için sorun oluşturmuyor.

Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, "Otosklerozun nedenleri arasında genetik faktörler öne çıkmaktadır. Viral hastalıklar ve gebelik de hastalığın tetikleyicileri arasında yer alabilir. Kulak kireçlenmesi, ilerleyici bir hastalıktır ve tedavi edilmediği takdirde kötüleşecektir. Bu nedenle, hastaların mevcut işitme seviyelerini korumak adına tedavi süreçlerini ihmal etmemeleri gerekmektedir. En etkili tedavi yöntemi Stapedektomi ameliyatıdır. Bu tedaviye uygun olmayan hastalar için ise işitme cihazları veya hastalığın ilerlemesini durduran ilaç tedavileri alternatif olarak sunulabilir." dedi.

(İLKHA)