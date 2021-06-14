Kulak kaşıntısı neden olur ve nasıl tedavi edilir?

Kulak kaşıntısı gerek çocuklarda gerek yetişkinlerde kısaca her yaş grubunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kulak kaşıntısı problemi olan kişiler, evde kulak kaşıntısını geçirmenin yollarını araştırmakta. Peki, evde kulak kaşıntına ne iyi gelir, kulak içi kaşıntıya ne iyi gelir? İşte merak edilen haberin detayları…

Kulak kaşıntısı neden olur ?

Kulak kaşıntısının belirli sebepleri vardır. Kulak deldirme, gıda alerjisi sebepler kulak kaşıntısına sebep olabilir. Kaşıntılı kulaklar ise kulak enfeksiyon belirtisi olabilir. Her ihtimale karşı Kulak Burun Boğaz doktoruna giderek kontrol ettirmenizi tavsiye ederiz.

Kulak kaşıntısı nasıl tedavi edilir?

1) Sirke: Elma sirkesinden ya da beyaz sirkeden bir damla alıp kulağınızın içini temizlediğinizde; kaşıntıya son verebilirsiniz. Sirke, antiseptik bir maddedir ve kulak derisinde oluşan mantarı, kiri, yağı temizleyerek kaşıntıya son verir.

2- Sarımsak Yağı: Aktardan alacağınız biraz saf suyla sulandırın ve pamuk yardımıyla kulak temizliğinizi yapın. Orta kulak iltihabından dolayı ya da farklı nedenlerden dolayı oluşan kaşıntıyı yok edecektir.

3- Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağını biraz suyla seyreltip kulağını temizleyebilir.Hindistan cevizi yağı, antibakteriyel etkiye sahip olduğundan dolayı kulağı derinlemesine temizler.

4- Çay Ağacı Yağı: Çay ağacı yağını çok az suyla karıştırıp kulak çubuğu yardımıyla kulağınızı temizleyin. İç ya da dış tabakada yaşanan kulak kaşıntısını anında giderecektir. Kulak çevresinde oluşan yağlanmayı ve kiri de temizleme etkisi olduğundan dolayı; düzenli şekilde kullanmanız önerilir.

5- Zeytinyağı: Kulakların sık sık kaşınmasını zeytinyağıyla önlemek için, bir pamuk yardımıyla bu yağdan çok az alın. Kulağın çevresini ve içini hijyenik şekilde temizleyin. Özellikle de her duş sonrasında temizlik yaparsanız; uzun süre kulaklarınızın kaşınmasından uzak kalabilirsiniz.