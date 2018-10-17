Kulak çöpü deyip geçmeyin!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Argün Ediz Yorgancılar, kulak çöpünün kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dış kulak yolunun kıkırdak ve kemik bölümü en sonunda da kulak zarı ile biten bir kanalın olduğunu, bu kanalın içerisinde ince tüyler ve aynı zamanda özel salgı üreten bezlerin olması, dış kulak sağlığı için gerekli olduğunu açıkladı.

Doç. Dr. Yorgancılar, "Kulak yolunun temizlenmesini aslında biz hekim olarak bu piyasada çokça gördüğümüz pamuklu kulak çöpleri ile yapılmasını önermiyoruz kesinlikle. Dış kulak yolumuzun oluş yeklinde, kendini temizleme mekanizması var. Dış kulak yolundaki üretilen yapışkan salgı kir değil, bu bir kulak yolundaki salgıdır” diye konuştu.

Pamuklu çöp kullanımı yaygınlaştığını dile getiren Doç. Dr. Yorgancılar, “Pamuklu çöpler dış kulakları temizlemek için kullanılır hatta çok çok içerilere gidilip temizlik yapılıyor.

Bu temizlikte kulak çeperindeki birikintiler alınmaya çalışılıyor. Ancak bunu yaparken, aslında bir yandan da kulaktaki temizleme mekanizmasını bozuyoruz. Tüylerin kendisini temizleme mekanizmasını engelleyip birikintiyi daha derinlere yönlendirip bir kitle halini almasını sağlıyoruz.

Bu kulak duymasını etkileyebiliyor hatta enfeksiyona bile neden olabiliyor. Aynı zamanda bu travma istemsiz olarak, daha ileri giderek kulak zarı bölgesinde zararlar oluşturabiliyor".

KULAK ÇÖPÜ YÜZ FELCİNE GÖTÜREBİLİR

Kulak çöpünü, hatta farklı maddelerle kulağın temizlenmesinin zarı rahatlıkla zedeleyebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Yorgancılar,“Örnek hastalarımız mevcut hatta, çok dramatik sonuçları olan hastalarımız mevcut. Dış kulak yolunu tığ ile ya da herhangi bir sivri materyalle temizlerken bir ani baş hareketi ile tığın duvara veya başka bir şeye değmesi ile içeri dönük battığı, bunun batması sırasında hastada işitmenin tamamen gittiği, kulak zarının delindiği, yüz felcinin ortaya çıktığı hastalar mevcut.

Bu yüzden bunu yaparken dikkatli olsanız bile yapacağınız yanlış bir hareket çok ciddi problemlere, kulak zarının delinmesine, duyma kaybına hatta yüz felci gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle biz kesinlikle pamuklu çöp tarzı şeylerin kullanılmasını önermiyoruz.

Temizlemek için en doğrusu bir kulak burun boğaz hekimine gidip basit bir şekilde mikroskop altında veya başka bir cihazla bunun temizlenerek kulak yolunun temiz hale getirilmesi ve sonrasında bazı damlalarla sorun halledilir” ifadelerini kullandı.