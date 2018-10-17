THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kulak çöpü deyip geçmeyin!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Argün Ediz Yorgancılar, "Kulak yolunun temizlenmesini aslında biz hekim olarak bu piyasada çokça gördüğümüz pamuklu kulak çöpleri ile yapılmasını önermiyoruz kesinlikle. Dış kulak yolumuzun oluş yeklinde, kendini temizleme mekanizması var." dedi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:40
Kulak çöpü deyip geçmeyin!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Argün Ediz Yorgancılar, kulak çöpünün kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dış kulak yolunun kıkırdak ve kemik bölümü en sonunda da kulak zarı ile biten bir kanalın olduğunu, bu kanalın içerisinde ince tüyler ve aynı zamanda özel salgı üreten bezlerin olması, dış kulak sağlığı için gerekli olduğunu açıkladı.

Doç. Dr. Yorgancılar, "Kulak yolunun temizlenmesini aslında biz hekim olarak bu piyasada çokça gördüğümüz pamuklu kulak çöpleri ile yapılmasını önermiyoruz kesinlikle. Dış kulak yolumuzun oluş yeklinde, kendini temizleme mekanizması var. Dış kulak yolundaki üretilen yapışkan salgı kir değil, bu bir kulak yolundaki salgıdır” diye konuştu.

Pamuklu çöp kullanımı yaygınlaştığını dile getiren Doç. Dr. Yorgancılar, “Pamuklu çöpler dış kulakları temizlemek için kullanılır hatta çok çok içerilere gidilip temizlik yapılıyor.

Bu temizlikte kulak çeperindeki birikintiler alınmaya çalışılıyor. Ancak bunu yaparken, aslında bir yandan da kulaktaki temizleme mekanizmasını bozuyoruz. Tüylerin kendisini temizleme mekanizmasını engelleyip birikintiyi daha derinlere yönlendirip bir kitle halini almasını sağlıyoruz.

Bu kulak duymasını etkileyebiliyor hatta enfeksiyona bile neden olabiliyor. Aynı zamanda bu travma istemsiz olarak, daha ileri giderek kulak zarı bölgesinde zararlar oluşturabiliyor".

KULAK ÇÖPÜ YÜZ FELCİNE GÖTÜREBİLİR

Kulak çöpünü, hatta farklı maddelerle kulağın temizlenmesinin zarı rahatlıkla zedeleyebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Yorgancılar,“Örnek hastalarımız mevcut hatta, çok dramatik sonuçları olan hastalarımız mevcut. Dış kulak yolunu tığ ile ya da herhangi bir sivri materyalle temizlerken bir ani baş hareketi ile tığın duvara veya başka bir şeye değmesi ile içeri dönük battığı, bunun batması sırasında hastada işitmenin tamamen gittiği, kulak zarının delindiği, yüz felcinin ortaya çıktığı hastalar mevcut.

Bu yüzden bunu yaparken dikkatli olsanız bile yapacağınız yanlış bir hareket çok ciddi problemlere, kulak zarının delinmesine, duyma kaybına hatta yüz felci gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle biz kesinlikle pamuklu çöp tarzı şeylerin kullanılmasını önermiyoruz.

Temizlemek için en doğrusu bir kulak burun boğaz hekimine gidip basit bir şekilde mikroskop altında veya başka bir cihazla bunun temizlenerek kulak yolunun temiz hale getirilmesi ve sonrasında bazı damlalarla sorun halledilir” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den AB'ye çağrı: Durdurun
    1. BM'den AB'ye çağrı: Durdurun
    2. Evlerimiz çocuklar için güvenli olmalı
    3. Mevlüt Uysal: Spor yapmayan kalmasın
    4. Dilmen duyurdu: Ali Koç görüşüyor
    5. 79 yaşındaki dede, torunuyla kavga..
    6. Badem çocuklarda saç dökülmesine iyi..
    7. Vahşet! Kocaeli'de yakılmış kedi bulundu
    8. Ankara'yı karıştıran traktörlü şahıs..
    9. Çocuğunuz pasif içiciyse...
    10. Öldürdüğü eşi için karakola kayıp..
    11. Son seferini yaptı! Tam 15 bin turist..
    12. Kulak çöpü deyip geçmeyin!
    13. Çocuklarda hijyen eğitimi için..
    14. Sultangazi'de korkutan fabrika yangını!
    15. Buzdolabına süt koyarsanız...
    16. Gündemi sarsacak iddia: Selman, Suudi..
    17. Neden affetmeliyiz?
    18. Sineklik temizliği için...
    19. Kalbimize ve uykusuzluğa şifa
    20. Pilavı tane tane yapmak için...
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...