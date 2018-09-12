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Kulak çınlaması nedenleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Prof.Dr. Mete Kıroğlu, kulak çınlaması hakkında önemli bilgiler verdi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:06
Kulak çınlaması nedenleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Küçük kulak kiri, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi, baş ve boyun bölgesindeki damar genişlemeleri, denge veya işitmeyi sağlayan sinirdeki bir tümörün kulak çınlamasına neden olabileceğini ifade eden Prof.Dr. Mete Kıroğlu, "Kulak çınlaması sürekli olduğunda kişinin hayatı çok olumsuz etkilenebilir. Her kulak çınlamasının farklı nedeni olabilir. Bu yüzden çınlamanın gerçek nedenini bulmak çok önemli" şeklinde konuştu.

KULAK ÇINLAMASININ NEDENLERİ VE TEDAVİSİ

Geçici ve kalıcı kulak çınlamasının oluşabileceğini aktaran Prof.Dr. Mete Kıroğlu, şunları söyledi:

"Alerji, yüksek veya düşük tansiyon, şeker hastalığı, tiroid problemleri, baş ve boyun bölgesine gelen darbeler, bazı romatizma ilaçları, bazı antibiyotikler, sakinleştirici ilaçlar da tinnitusa neden olabilir. Tinnitus çoğunlukla işitme sinirlerinin uçlarında meydana gelen hasarlardan ötürü gelişir. Bu sinir uçlarının sağlıklılığı doğru ve kesin duymayı sağlar. Bunlarda meydana gelecek bir hasar işitme kaybı ve tinnitusa yol açar. Günümüzde yüksek ses tinnitus’un muhtemelen en sık rastlanan nedenidir. Tinnitusa karşı çoğu kez özel bir tedavi yoktur. Çınlamanın gerçek nedeni bulunursa ortadan kaldırmaya yönelik ilaç veya işitme cihazları gibi çeşitli tedaviler uygulanabilir.

KULAK ÇINLAMASINA KARŞI ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Kulak çınlamasına karşı çok sesli ortamlardan uzak durulması ve stereo kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlenilmemesi gerek. Kan basıncını sürekli kontrol ettirin. Fazla tuz, dolaşım sisteminizi bozacağı için tuz alımını kısıtlayın. Tuzlu yiyeceklerden uzak durun ve yemeğinize tuz eklemeyin. Sinir sistemine uyarıcı etkisi olan kahve, kola ve sigaradan uzak durun. Kan akımınızı düzenleyen günlük egzersizleri ihmal etmeyin. Kulak çınlaması olumsuz etkisine karşın sağır olmanıza neden olmaz. Kulak çınlaması için mutlaka uzman bir doktordan yardım alın."

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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