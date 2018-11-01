Kulak çınlaması bir imdat çağrısı



Bedenenimiz umulmadık bölgelerindeki rahatsızlıklar vesilesiyle kulak çınlatarak adeta imdat çağrısı yapıyor. Hele çağımızda genellikle cep telefonuyla uzun süre konuşmak ve yüksek sesli müziği kulaklıkla dinliyor olmak gibi basit etkenler de bu imdat çağrısına sebep oluyor.

Ancak asla ihmal etmeyin. Çünki bazen altta yatan sebep ‘beyin tümörü’ gibi oldukça ciddi bir hastalık da olabiliyor!

İnce tiz bir cızırtı, bazen hışırtı, su gürültüsü ya da doğrudan hiç kesilmeden metalik keskin ince bir ses halindeki çınlama… Beden adına "bana yardım edin" diye çağrı yapıyor.



Kulak çınlaması ya da tıptaki adıyla ‘tinnitus’..

Ülkemizde ortalama her 100 kişiden 10’u hayatının bir döneminde kulak çınlama sorunuyla karşılaşıyor. Özellikle teknolojik gelişmeyle birlikte daha sık görülen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Mesela cep telefonlarıyla uzun süre konuşarak kulakları zorluyor olmak ve cep telefonu kulaklığı kullanımının artmış olması ve bunlarla müzik dinlemek kulak çınlamasının daha sık görülmesine yol açıyor. Yüksek sesli müziği uzun süre kulaklıkla dinliyor olmak da çınlama şikayetine ciddi zemin hazırlıyor.

Kulak çınlamasının altında çoğunlukla bu tür basit ve bazı müdahalelerle kolaylıkla geçen etkenler yatıyor.

Ancak bazen altta ‘beyin tümörü’ gibi hayatı tehdit eden bir hastalık da olabiliyor. Bu durumda kulak çınlamasına çeşitli belirtiler de eşlik ediyor.

Kulak çınlamasına aşağıda yer alan belirtilerden birkaçı, hatta biri bile eşlik ediyorsa, hiç vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurun.

1. Çınlamanın dirençli ve ilerleyici olması,

2. Baş ağrısı,

3. Bulantı ve kusma,

4. Baş dönmesi,

5. İşitme azlığı

6. Denge bozukluğu

7. Yüz felci gibi şikayetlerin de eklenmesi halinde mutlaka beyin cerrahi tarafından da değerlendirilmesi gerekiyor.

ARTIK VEBAL SİZDE

Kulak çınlamalarının vehametini isterseniz biraz daha ayrıntılı anlatalım:

Kulak çınlamasının altında çoğunlukla basit, geçici ve iyi huylu nedenler yatıyor. Çınlamanın en temel sebepleri başında ise iç kulak bölgesinde yer alan çok hassas olan işitme sinir uçlarındaki hasarlanmalar geliyor.

Kulak kiri, kulak zarında sorunlar, kulak enfeksiyonları, alerjik nezle ile sinüzit gibi sorunlar sık ve düzeltilebilir sebepler arasında yer alıyor.

Kulak bölgesine travma, diyabet, tiroit bezi hastalıkları, tansiyon sorunları ve sigara da kulak çınlamasına yol açabiliyor.

Bu çınlamaların en vahimi beyin tümörleri ile ilişkili olanları beyin tümörleri şöyle sıralanıyor:

Beyin sapından çıkıp kulağa giden, 8. kafa siniri olarak bilinen "denge-işitme siniri" ile hemen yanı başındaki 7. kafa siniri, ciddi tümörlerin etkisine maruz kalabiliyor.

Bu bölgenin bilinen ve en önemli tümörleri 8. sinirin kendi kılıfından çıkan iyi huylu tümörlerdir. Bu tümörlerin çıkış yeri beyin sapı ile beyincik arası köşe olduğundan “köşe tümörü” olarak adlandırılırlar.

SAĞIRLIK VE YÜZ FELCİ TEHLİKESİ

Tümör büyüdükçe etrafında yer alan çok önemli sinirleri baskılayarak, hatta zarar vererek geri dönüşsüz ciddi işitme kayıplarına götürebiliyor.

l Bunun yanı sıra ‘yüz siniri’ diye de isimlendirebileceğimiz 7. kafa siniri de etkilenmeden sorunu erken çözmek kalıcı bir yüz felcinin önüne geçmek demek..

Bu arada "kulak kanaması" asla küçümsenmemeli. Kulak temizliği için kulağa sert cisimler sokmak oldukça tehlikelidir. Bu durum kulak zarının yırtılmasına ve kanamalara yol açar. Bazı durumlarda biriken kulak kiri de zarın kanamasına iltihaplanmasına sebep olabilir.

Kulak Kanamalarında Ne Yapılmalı?

Öncelikle panik yapmamalı ve sakin davranılmalı.

Kanama çok değilse temiz bir sargı beziyle kulak temizlenmeli.

Kanama çoksa tampon yapılmaz kulak bezle sarılır.

Kişi kendindeyse sırt üstü yatırılır eğer baygınlık geçiriyorsa kanayan kulağın üzerine yatırılır.

Kanama önemsenmeli ve doktora başvurulmalıdır.