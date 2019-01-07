Kulak ağrısına bitkisel çözümler
Ekinezya, altınmühür ve geven (astragalus) bitkileri, grip ve soğuk algınlığının sıkça yaşandığı dönemlerde haftada 2-3 kere kullanılabilir.07 Ocak 2019 Pazartesi 19:41
Bunlar hastalık-savar bitkilerdir. Ekinezya ve altınmühür bitkileri bağışıklık sistemini harekete geçirerek, enfeksiyon oluşumunu önler. Geven içeriğindeki zengin mineraller sayesinde vücut direncini artırır.
● Papatya çayı da ağrıyı dindirir ve çocuğunuzun kendisini daha iyi hissetmesini sağlar.
● Bir parça pamuğu sarımsak yağının içine batırın. Bu pamuğu kullanarak çocu ğunuzun kulaklarını temizleyin. Bu şekilde, enfeksiyonu hafifletmiş olursunuz.
● Kulak zarı patlayacakmış gibi hisseden ve ağlayan çocuklar için rüzgârgülü bitkisi kullanılabilir.
● Bir anda ortaya çıkan kulak ağrıları için bıldırcın otu kullanılabilir.
● Ağrıyan kulağın kızarması ve yanma hissinin duyulması durumunda güzelavrat otu kullanılabilir. Bu ot ateşli çocuklar için de kullanılabilir.
● Yutkununca artan kulak ağrıları için ve sakinleştirilemeyen çocuklar için papatya çayı kullanılabilir.
● Ağrıyan kulağın altındaki bölgeye Bach çiçek kremi sürebilirsiniz. Bu şekilde çocuğunuzu rahatlatmış ve kısmen de olsa enfeksiyonu azaltmış olursunuz. Kaya gülü (rock rose) bitkisi de çocuğunuzun yaşadığı paniğe iyi gelecektir.
● Bir pamuğun üzerine birkaç damla lavanta yağı damlatın ve bu pamuğu çocu ğunuzun kulağına sürün. Lavanta yağı, dış kulak iltihabı yaşayan çocuklar için oldukça etkilidir.
● Sığırkuyruğu otu yağı ya da lavanta yağını seyreltici bir yağ ile seyrelterek, elde ettiğiniz karışımla çocuğunuzun boyun bölgesine masaj yapın.
● Hamamelis adlı bitkinin yağını bir çay kaşığı sarı kantaron otu yağı ile karıştı rın; elde ettiğiniz karışım ile çocuğunuzun kulağını silin. Çocuğunuzun kulağında bir rahatlama hissi başlayana kadar, bu tedaviye devam edebilirsiniz. Bu şekilde ağrıyı ve iltihaplanmayı dindirmiş olursunuz.
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