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Kulak ağrısına bitkisel çözümler

Ekinezya, altınmühür ve geven (astragalus) bitkileri, grip ve soğuk algınlığının sıkça yaşandığı dönemlerde haftada 2-3 kere kullanılabilir.

07 Ocak 2019 Pazartesi 19:41
Kulak ağrısına bitkisel çözümler

Bunlar hastalık-savar bitkilerdir. Ekinezya ve altınmühür bitkileri bağışıklık sistemini harekete geçirerek, enfeksiyon oluşumunu önler. Geven içeriğindeki zengin mineraller sayesinde vücut direncini artırır.

● Papatya çayı da ağrıyı dindirir ve çocuğunuzun kendisini daha iyi hissetmesini sağlar.

● Bir parça pamuğu sarımsak yağının içine batırın. Bu pamuğu kullanarak çocu ğunuzun kulaklarını temizleyin. Bu şekilde, enfeksiyonu hafifletmiş olursunuz.

● Kulak zarı patlayacakmış gibi hisseden ve ağlayan çocuklar için rüzgârgülü bitkisi kullanılabilir.

● Bir anda ortaya çıkan kulak ağrıları için bıldırcın otu kullanılabilir.

● Ağrıyan kulağın kızarması ve yanma hissinin duyulması durumunda güzelavrat otu kullanılabilir. Bu ot ateşli çocuklar için de kullanılabilir.

● Yutkununca artan kulak ağrıları için ve sakinleştirilemeyen çocuklar için papatya çayı kullanılabilir.

● Ağrıyan kulağın altındaki bölgeye Bach çiçek kremi sürebilirsiniz. Bu şekilde çocuğunuzu rahatlatmış ve kısmen de olsa enfeksiyonu azaltmış olursunuz. Kaya gülü (rock rose) bitkisi de çocuğunuzun yaşadığı paniğe iyi gelecektir.

● Bir pamuğun üzerine birkaç damla lavanta yağı damlatın ve bu pamuğu çocu ğunuzun kulağına sürün. Lavanta yağı, dış kulak iltihabı yaşayan çocuklar için oldukça etkilidir.

● Sığırkuyruğu otu yağı ya da lavanta yağını seyreltici bir yağ ile seyrelterek, elde ettiğiniz karışımla çocuğunuzun boyun bölgesine masaj yapın.

● Hamamelis adlı bitkinin yağını bir çay kaşığı sarı kantaron otu yağı ile karıştı rın; elde ettiğiniz karışım ile çocuğunuzun kulağını silin. Çocuğunuzun kulağında bir rahatlama hissi başlayana kadar, bu tedaviye devam edebilirsiniz. Bu şekilde ağrıyı ve iltihaplanmayı dindirmiş olursunuz.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 19:41
  1. Ağrı
  2. kulak ağrısı
  3. kulak ağrısına ne iyi gelir

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