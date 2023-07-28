Kulağa kaçan böcekler beyne kadar ilerler mi? Bakın cevabı ne?

Eğer siz de uyurken odaya böcek girer diye camları açamayan, bu korku yüzünden açık ve ormanlık alanlarda rahat edemeyenlerdenseniz, yavaş yavaş ekrandan uzaklaşabilirsiniz çünkü şimdi okuyacaklarınız bu korkunuzu tetikleyip kulağınızda kaşıntıya neden olabilir.

Düşünün: Kulağınızda sürekli bir kaşıntı ve uğultu hissediyorsunuz. Bu şikayetle hastaneye gidiyor ve doktorunuzdan kulağınızın içinde bir böcekle yaşadığınızı öğreniyorsunuz. Kendinizi nasıl hissedersiniz? Okurken bile kulaklarınız kaşınmaya başladı, değil mi?

Uzmanlar, böyle olayların nadir yaşanabileceğini söylese de kulağında günlerce böcekle yaşayan insanların medyaya yansıyan hikayelerini duyunca tedirgin olmamak mümkün değil.

Gelin önce kulağına böcek kaçan kişilerle ilgili örneklere bir göz atalım sonra da uzmanlarla bu konuyu masaya yatıralım.

HAMAM BÖCEKLERİNİ KULAĞINDAN BİRER BİRER ÇIKARDILAR

Daily Mail'de yer alan bir habere göre; Çin'de ağrı nedeniyle hastaneye giden adamın kulağında hamam böceği tespit edildi. Uzmanlar, hamam böceklerinin uyku sırasında adamın kulağına girdiğini tahmin ettiklerini, insanların kulağındaki sıcaklığın yumurtaların kuluçkası için mükemmel bir yer olduğunu söyledi.

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Yapılan müdahale ile çok sayıda hamam böceği adamın kulağından teker teker çıkarıldı.

KULAĞINDAN CANLI ÖRÜMCEK VE AĞLARINI ÇIKARDILAR

Yine Çin’de yaşanan bir başka olayda da 60 yaşlarında bir adam, kulağındaki uğultudan bir türlü kurtulamadığı için hastaneye gitti.

İsmi açıklanmayan adam, doktora bir böceğin kulağına girmiş olabileceğinden şüphelendiğini ve önceki gece uyurken kulağında biraz kaşıntı olduğunu hissettiğini söyledi. Yapılan muayenede adamın kulağında fasulye büyüklüğünde örümcek olduğu anlaşıldı.

Doktor, önce cımbızla örümceği yakalamaya çalıştı ama olmadı. Sonra kulak kanalına damlatılan solüsyon ile hem örümcek hem de ördüğü ağlar kulaktan çıkarıldı. Neyse ki hastanın kulak kanalı ve işitme duyusu hasar görmedi.

Cerrah Zhang Pan, örümceğin hastanın kulak kanalının derinliklerinde olduğu için hızla hareket etmeye devam ettiğini, bu nedenle onu aletlerle çıkarmanın zor olduğunu söyledi. Pan, insanların kulaklarına genelde hamamböcekleri ya da uğurböceklerinin girdiğini ancak ilk kez bir hastanın kulağında canlı bir örümcek bulduklarını söyledi.

Pan, böyle bir durumla karşılaşan kişilerin, parmaklarıyla veya çeşitli aletlerle kulaklarını kurcalamak yerine tıbbi yardım almalarını tavsiye etti.

-- Peki, böcekler neden kulağımıza girer? Onları cezbeden şey ne?

-- Kulağımıza giren böcekler hiç belirti vermeden orada yaşayabilir mi?

-- Kulağımızda bir böcekle yaşamak riskli bir durum mu?

-- Böcekler kulaktan beyne kadar ilerleyebilir mi?

-- Bu durum bir hastalığa ya da enfeksiyona neden olur mu?

KULAK KİRİNİ VE SICAKLIĞINI SEVİYORLAR

Uzmanlar, insan kulağının bazı böceklerin Yemek yemesi ve dinlenmesi için 'güvenli bir yer' olduğunu söylüyor.

North Carolina Eyalet Üniversitesi'nde böcekler üzerine çalışan Prof. Dr. Coby Schal, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, hamam böceklerinin insanların kulak kirinden, özellikle de kokusundan etkilendiğini, kulak kirinin hamamböcekleri için lezzetli bir atıştırmalık olduğunu söyledi.

New York Üniversitesi Langone Sağlık Okulu'nda KBB uzmanı ve baş boyun cerrahı olan Erich Voigt Insider’a, "Örümceklerin kulak kanalında ağ ördüğünü gördüm; küçük güveler ve uçan böcekler de kulağınızdan içeri girebilir. Hamam böcekleri ise kulağınızdan içeriye girip sıkışıp kalma eğilimindedir ve ön ayakları ile kulak zarını kaşırlar" dedi.

Bir üniversitede öğretim görevlisi ve omurgasız hayvan uzmanı olan Michael Sweet, Daily Star'a "Bu canlılar sıcak yerleri sever ve gündüzleri saklanırlar. Muhtemelen örümcek de yaşamak için güzel ve sakin bir yer arıyordu ve bunun bir insanın içinde olması pek umurunda değildi” diye konuştu.

BÜYÜK BÖCEKLER KULAĞIN İÇİNE SIKIŞIP KALABİLİYOR

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, ülkemizde özellikle kırsal kesimde yaşayan insanların yer yatağında veya bahçelik alanlarda yattıklarını, rastlantısal olarak olasılığı çok düşük olmakla birlikte zaman zaman kulakların içine sinek, çekirge, böcek gibi canlıların girebileceğini söyledi.

Çetin, birçok böcek grubunun genellikle akşam saatlerinde aktif olduğunu, gündüz saatlerinde ise dinlenmek ve beslenmek için karanlık ve kuytu noktaları tercih ettiğini, böceğin hareket yeri içerisinde uygun bir ortam bulunmazsa nemli ve karanlık olduğu için kulak yolu, burun ve benzeri noktalara girebilme ihtimalinin olduğunu belirtti ancak bu olasılığın düşük olduğunun altını çizdi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Birgül Tuhanioğlu, kulağa girebilecek çok sayıda böcek olduğunu, bunlardan en yaygın olanların sivrisinek, tatarcık, kelebek, karınca ve pire olduğunu, özellikle boyutları büyük böceklerin bazen kulakta sıkışıp dışarı çıkamadıklarını ifade etti.

YEMEK KIRINTILARI DA BÖCEKLERİ CEZBEDİYOR

Bilimsel literatürde hamam böceklerinin, örümceklerin, kulağakaçanların veya diğer böcek türlerinin insan vücuduna girdiği yönünde kanıtlar olduğunu ifade eden Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu hayvanlar kurak havadan kaçmak için nemli olan, içinde sıvı bulunabilen noktalara gizlenmeye çalışabilirler, tabii ki yemek yedikten sonra ortamda bıraktığımız yemek artıkları, yatak odalarımıza götürdüğümüz gıdalar da onları cezbediyor olabilir. Mutfak dışında salon ve yatak odası gibi noktalarda da eğer gıda tüketimi söz konusuysa bu evlerde hamam böceği veya diğer karınca türü canlıların olma olasılığı yüksektir.”

Çetin, bu nedenle yemeklerin mutfaklarda tüketilmesi ve diğer ortamlara taşınmaması gerektiğini, eğer bu türde taşıma söz konusuysa çok iyi temizlik yapılması ve yemek kırıntılarının iyice süpürülmesi gerektiğini hatırlattı ve ekledi: "Bunun haricinde, araziye çıkıldığında, ormanlık ve yeşil alanlarda, kene ve benzeri canlılara yakalanma olasılığı kulağa böcek kaçma olasılığından çok daha yüksektir."

Buşon olarak da bilinen kulak serumeni, kulak kanalında salgılanan sarımsı ve mumsu maddedir. İnsanın dış kulak yolu derisini mikroplardan koruma, temizleme ve yağlamaya yardımcı olur. Ayrıca bakteri, mantar, böcek ve suya karşı da koruma sağlar.

NADİREN DE OLSA HİÇ BELİRTİ VERMEYEBİLİR

Kulağa böcek kaçması durumunda genellikle varlığını hareket ve sesle hissettireceğini; ağrı, kızarıklık, akıntı, kanama, çınlama ya da işitme azlığı ortaya çıkabileceğini, işitme azlığının derecesinin, tıkanma oranına bağlı olarak değişeceğini belirten Tuhanioğlu, nadiren de hiç belirti görülmeyebileceğini ya da sadece ara ara hafif bir kaşıntı şikâyeti ile seyredebileceğini ifade etti.

KULAK ZARINI DELİP BEYNE İLERLER Mİ?

Özellikle ormanlık alana gitmiş kişilerin, sonrasında kulaklarında kaşıntı, basınç hissi, çınlama gibi şikâyetler hissetmeleri durumunda mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine muayene olmaları gerektiğinin altını çizen Tuhanioğlu, halk arasında yaygın olan "Kulaktan girer beyine kadar ulaşır" düşüncesine de açıklık getirdi:

“Bu inanış tamamen yanlıştır. Böcek kulak zarını geçemez, kulak zarı delik dahi olsa böceğin geçeceği şekilde bir yol yoktur. Yani böcek kulaktan beyne doğru ilerleyemez.”

DIŞ KULAĞA YUMURTLAYABİLİR

Tuhanioğlu, kulağa kaçan böceklerin dış kulak yoluna yumurtlama riski de taşıdığını, bu durumda kulaktan temizlenmelerinin çok daha zor olduğunu belirtti. Bu yüzden canlı yabancı cisimlerin kulaktan çıkarıldıktan sonra mutlaka kulak lavajı ile artıklarının da temizlenmesi gerektiğini belirten Tuhanioğlu, bazı böceklerin kulak zarının zedelenmesine hatta delinmesine bile yol açabileceğini sözlerine ekledi.

KAMPÇILAR, KIRSALDA YAŞAYANLAR, BAHÇELİ EVİ OLANLAR DİKKATLİ OLMALI

Bu konuda kampçıların, kırsal alanda yaşayanların, evi bahçeli olup sık sık bahçede vakit geçirenlerin risk altında olduğunu belirten Tuhanioğlu, böcekler arasında özellikle kenelere dikkat etmek gerektiğini ifade etti.

Tuhanioğlu, kenelerin kulağa yapıştığında nelere yol açacağını şu sözlerle anlattı:

“Kene maruziyeti, lyme hastalığı gibi enfeksiyöz hastalıklara yol açabilir. Keneler dış kulak yoluna yerleştiğinde keneyi asılarak ani bir şekilde çıkarmaya çalışmak kenenin baş kısmının kopmasına ve hastalık oluşma riskinin devam etmesine neden olur. Kene cilde yakın uç kısmından değil vücut kısmından tutulursa bu işlem emdiği kanı kusmasına yol açabileceğinden önerilmez. Kene yoruldukça ön kısmındaki vantuzlarını gevşetir ve başını ciltten çıkarır. Yavaş bir germe ile kene kendini bırakıncaya kadar beklenmelidir. Kenenin çıktığı alan, alkolle ve sabunlu su ile bolca yıkanmalıdır ve gerekli tetkikler ihmal edilmemelidir.”

TEDAVİSİ ZOR DEĞİL

Dış kulak yoluna giren yabancı cisimlerinin tedavisinin çok zor olmadığını, doğru pozisyon ve doğru aletlerin kullanılarak poliklinik şartlarında otoskopik muayene veya mikroskop altında kolayca çıkarılabileceğini söyleyen Tuhanioğlu, gereksiz müdahalelerin dış kulak yolunda hasarı ve ödemi artırıp böceğin görülmesini zorlaştırabileceği ya da kulak zarına zarar verebileceği konusunda uyardı ve ekledi:

"Bu nedenle canlı ya da cansız tüm dış kulak yolu yabancı cisim varlığında mutlaka KBB hekimine başvurulması oldukça önemli."