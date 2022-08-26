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Aktüel Küfürbaz şarkıcı İrem Derici'ye büyük şok! Çıldırdı: Fitil fitil getireceğim burnundan
Aktüel

Küfürbaz şarkıcı İrem Derici'ye büyük şok! Çıldırdı: Fitil fitil getireceğim burnundan

Olay çıkarması ve ettiği küfürlerle gündeme gelen şarkıcı İrem Derici'nin Instagram hesabı hacklendi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Derici, hesabının çalındığını belirterek isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 23:57:00 -
Küfürbaz şarkıcı İrem Derici'ye büyük şok! Çıldırdı: Fitil fitil getireceğim burnundan

Ettiği küfürlerle adı 'küfürbaz'a çıkan şarkıcı İrem Derici, yaptığı rezilliklerle sık sık gündeme geliyor.

Derici'nin Instagram hesabı hacklendi. Şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

"Ne b.k bulma derdindesiniz acaba?"

Açık sözlülüğüyle tanınan şarkıcı, Instagram hesabını hackleyen kişiye seslendi ve "Instagram'ım hacklendi arkadaşlar haberiniz ola. Ne b.k bulma derdindesiniz acaba? Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda. Bekle şerefsiz" ifadelerini kullandı.

 

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