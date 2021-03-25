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Aktüel Kudüs işgal altında!
Aktüel

Kudüs işgal altında!

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıp, her yıl yüzlerce Filistinliyi evsiz bırakmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 16:47:00 -
Kudüs işgal altında!

Birçok aile sürekli, zorla yerlerinden edilme tehdidi altında yaşıyor. 1967'den bugüne kadar Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla ev, İsrail güçleri tarafından yıkılmış durumda.

İsrail’in hukuk ihlalleri, uluslararası yargının ve özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisindeki suçlar kapsamına girmektedir.

Tüm Türkiye’de İsrail’in haksız uygulamalarına karşı çıkıyor ve herkesi hukuksuz işgal adımlarını durdurmaya çağırıyoruz!

Konuyla ilgili basın açıklamasına İHH, MAZLUM-DER, ÖZGÜR-DER, UMHD ve çeşitli STK'lar katılım sağlayacak.

Medya olarak basın açıklamamıza aktif katılımlarınızı ve desteklerinizi bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 

Tarih: 26 Mart 2021 Cuma (Yarın)

Saat: 11:00

Yer: İHH Genel Merkezi - Fatih İstanbul

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