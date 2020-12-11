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Aktüel Küçükçekmece’de kontrolden çıkan hasta nakil ambulansı devrildi
Aktüel

Küçükçekmece’de kontrolden çıkan hasta nakil ambulansı devrildi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 05:26:51 -
Küçükçekmece’de kontrolden çıkan hasta nakil ambulansı devrildi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekemece’de bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkan hasta nakil ambulansı devrildi.

Alınan bilgiye göre, S.K'nin kullandığı 31 L 2770 plakalı hasta nakil ambulansı, Florya Beşyol mevki D-100 kara yolu Ankara istikametinde önde seyreden bir araca çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ambulans, bariyerlere çarptıktan sonra devrilirken sürücü S.K. yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından devrilen ambulans çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılmasından sonra tekrar normale döndü.

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