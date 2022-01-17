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Aktüel Küçükçekmece'de kahvehaneye ateş açıldı
Aktüel

Küçükçekmece'de kahvehaneye ateş açıldı

Küçükçekmece'de kahvehaneye açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 00:41:00 -
Küçükçekmece'de kahvehaneye ateş açıldı

İstanbul-Küçükçekmece'de kahvehaneye açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'ndeki bir kahvehaneye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sokaktan silahla ateş edildi.

Kahvehanedekiler masaların altına saklanarak kendilerini korumaya çalıştı.

Hafif yaralanan 2 kişi, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kahvehanenin önüne gelen şüphelinin, içeriye doğru silahla ateş etmesi ve hızlıca olay yerinden kaçtığı görülüyor. Diğer görüntüde ise kahvehanedeki vatandaşların kendilerini korumak için masaların altına saklanıp, daha sonra dışarı çıktıkları anlar yer alıyor.

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