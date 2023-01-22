Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu
İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Küçükçekmece Gölü'nde hareketsiz birini görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, su yüzeyindeki kişiyi gölden çıkardı. Ekipler yaptıkları ilk incelemede gölden çıkarılan kişinin 23 yaşındaki Vefa Köse olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Köse'nin ölüm nedeninin, yapılacak incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.