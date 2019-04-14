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Küçük mucitten çölyaklıların hayatını kolaylaştıracak tasarım

8 yaşındaki Miraysu Özer, kendisi gibi çölyaklı bireylerin hayatını kolaylaştıracak, gluten tanımlama cihazı tasarımına patent almaya hazırlanıyor.

14 Nisan 2019 Pazar 19:29
Küçük mucitten çölyaklıların hayatını kolaylaştıracak tasarım

Ankara'da 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Miraysu Özer, plastik bardaktan gluten tanımlama cihazı tasarımına patent alarak, kendisi gibi çölyak hastalarının hayatını kolaylaştırmak istiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Etimesgut Şehit Erhan Ar İlkokulu 3. sınıf öğrencisi, çölyak hastası 8 yaşındaki Miraysu Özer, 'Küçük Buluşlar MEV'de Buluşuyor' etkinliği kapsamında düzenlenecek sergi için okulunda yapılan duyuru üzerine, hastaların 'glutensiz beslenme' sıkıntılarına umut olacak bir fikir geliştirdi.

ODTÜ'de mühendislik bölümünde eğitim alan 19 yaşındaki ablası Buse Özer'in de desteğiyle plastik bardaktan üretilen gluten tanımlama cihazı tasarlayan küçük mucit, projesiyle martta Milli Eğitim Vakfı (MEV) Özel Ankara Koleji'nde düzenlenen sergiye katıldı.

Sergide Sağlık Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumundan yetkililerin de dikkatini çeken Özer, ailesiyle icadına patent alıp, yazılım geliştirmek üzere harekete geçti.

Tasarımıyla yaşından büyük bir başarıya imza atan Özer, çölyak hastalarının hayatını kolaylaştırmak amacıyla bir hayalle başladığı çalışmasını AA muhabirine anlattı.

'Marketlerde ürün seçerken yaşadığım zorluklar aklıma geldi'

Kendisi gibi çölyak hastalarının, bazı ürünleri satın alırken içinde gluten olup olmadığını anlamasının çok zaman aldığını dile getiren Özer, tasarımını yaptığı cihazın, herhangi bir ürünün barkodunu okutarak bunu kolayca gerçekleştirdiğini söyledi.

Bir üründe gluten varsa barkod okutulduğunda bardağın arkasındaki ışığın turuncuya döndüğünü ve böylelikle çölyak hastalarını uyardığını anlatan Özer, 'Çölyak hastasıyım ve marketlerde ürün seçerken yaşadığım zorluklar aklıma geldi. Bunu öğretmenime anlattığımda çok güzel bir fikir olduğunu söyledi. Sonrasında ablamın yardımıyla geliştirmeye karar verdim.' diye konuştu.

Özer, 'Cihazım üretildiğinde hem bana hem de benim gibi çölyak hastalarına yardımcı olacak. Alışverişlerini daha rahat yapabilecekler. Ürün seçerken sıkıntı yaşamayacaklar.' ifadelerini kullandı.

'Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk'

Miraysu'nun annesi Ayşegül Özer de kızı için glutensiz ürün seçerken çoğu zaman birkaç market gezmek zorunda kaldığını belirtti.

Öğretmenlerinin 'Günlük hayatı kolaylaştıracak bir fikir üretseniz bu ne olurdu?' duyurusu üzerine kızının bu fikri geliştirdiğini dile getiren Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Kızımın geliştirdiği tasarım için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk. Ablası ve arkadaşlarının da desteğiyle yazılımla ilgili çalışmalar konusunda önemli bir yol katedildi. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Yalnız finansal destek olmadığı için bir yerde tıkanıldı. Bu noktada Sağlık Bakanlığımızdan genel müdürün yönlendirmesiyle TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı'na başvuracak çocuklarım. İnşallah ona başvurup daha sonra bu tasarımı teknolojiye dönüştüreceğiz.'

Özel şirketlere, büyük firmalara da bu emeğin geliştirilmesi için destek çağrısında bulunan Özer, 'Cihazı geliştirdiklerinde başta kızım ve bütün çölyak hastalarına çok büyük destek olacağını ümit ediyoruz.' diye konuştu.

Miraysu'nun, ileride bunu hastaların rahatlıkla üzerinde taşıyabileceği bir kaleme dönüştürmeyi istediğini kaydeden Özer, 'Kızımın yaşının çok küçük olmasına rağmen böyle bir fikri geliştirmesi hepimizi çok gururlandırdı. Bir anda 'Bunu sen mi düşündün?' dedik, 'Evet, öğretmenim bana sorduğunda ilk aklıma gelen markette yaşadığımız o zorluklar oldu.' dedi. Çok gurur verici bir şey. Bazen böyle bir hastalık gibi kötü olayın içinde de güzellikler olabiliyormuş.' ifadelerini kullandı.

'Tasarım Beceri Atölyeleri ile daha nice Miraysuları yetiştireceğiz'

Şehit Erhan Ar İlkokulu Müdürü Ayla Yurdusever ise öğrencilerin bu tip fikir ve üretimlerini her zaman desteklerine işaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öngördüğü tekli eğitim sistemine geçmeleriyle birlikte 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan Tasarım Beceri Atölyeleri'ni okulda oluşturacaklarını söyleyen Yurdusever, 'Bu atölyelerdeki çalışmalarla daha nice Miraysuları yetiştireceğimizi umuyoruz. Hem bilim hem yaşam alanında inşallah daha nice güzel başarılara imza atacağız.' değerlendirmesinde bulundu.

Sınıf öğretmeni Aylin Usalan da Miraysu'nun her zaman başarılı bir öğrenci olduğunu vurgulayarak, 'Bu çalışmada tamamen kendi fikrini ortaya koydu. Elbette yaşı küçük olduğu için belli teknik destek almak durumunda. Ablası özellikle bu konuda çok destekçi.' diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 19:29
  1. Ankara
  2. Miraysu Özer
  3. çölyak hastaları
  4. çölyak hastası
  5. Küçük Buluşlar MEV'de Buluşuyor
  6. Milli Eğitim Vakfı
  7. ODTÜ

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