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Dünya

“Küçük bir grup dünyayı yönetemez”

Çin’in İngiltere’deki Büyükelçilik sözcüsü ekonomik girişimlerinin hedef alındığını iddia ettiği G7 ülkelerine rest çekerek “Küçük bir grup dünyayı yönetemez” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 13:46:00 -
“Küçük bir grup dünyayı yönetemez”

Münübe Yılmaz

Çin’in İngiltere’deki Büyükelçilik sözcüsü ekonomik girişimlerinin hedef alındığını iddia ettiği G7 ülkelerine rest çekerek “Küçük bir grup dünyayı yönetemez” açıklamasında bulundu. İlk yurtdışı ziyaretini yapan ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada liderlerinin de katıldığı İngiltere’de gerçekleşen zirvede Çin'in dünyada artan nüfuzuna karşı yeni bir küresel altyapı ınışyitafı başlatma kararı alınmıştı. Zirve sonrası G7'nin küresel meselelerin gidişatını çizemeyeceğini ifade eden Britanya'daki Çin Büyükelçiliği'nin Sözcüsü "Biz her zaman ister büyük veya küçük, ister güçlü veya zayıf, ister zengin veya yoksul olsun, tüm ülkelerin eşit olduğuna ve dünya meselelerinin tüm ülkelerle görüş alışverişiyle yürütülmesi gerektiğine inanırız. Küresel kararların küçük bir grup ülke tarafından dayatıldığı günler çoktan geride kaldı" açıklamasını yaptı. “Tek meşru küresel düzen bir avuç ülkenin savunduğu sözde sistem değil, BM destekli uluslararası hukuktur” diyen Çin'in Londra Büyükelçiliği, Pekin yönetiminin işbirliği ve eşit muamale ilkelerini baz alan bir sistemi desteklediğini aktardı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise  G7 ülkelerini Pekin'e karşı cephe oluşturmakla suçlayarak, bu çabaların başarısız olacağını dile getirdi.

 

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