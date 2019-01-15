Kucka, Parma'da
- İtalya ekibi Parma, Trabzonspor'dan Slovak orta saha oyuncusu Kucka'yı kadrosuna kattı15 Ocak 2019 Salı 19:52
İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Parma, Trabzonspor'dan Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kucka'yı transfer etti.
Parma Kulübü, Kucka ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Daha önce Sparta Prag, Genoa ve Milan'da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2017'de Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo-mavili takımda 38 maça çıkan Kucka, 3 gol attı.
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