Kübra Par'dan flaş öneri! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Habertürk yazarı Kübra Par, Kahramanmaraş'taki çifte depremde binlerce binanın tuz buz olmasıyla, Türkiye'deki inşaat kalitesizliği gerçeğinin ortaya çıktığını belirterek, "Bu hafta programımıza konuk olan Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki Japonya’daki uygulamadan bahsederken Türkiye’deki yeni mezun inşaat mühendislerinin imza yetkisine sahip olmasına çok şaşırdığını söyledi. Japonya’da mühendislerin üniversite sonrası birkaç yıl saha deneyimi için staj yaptığını, sonrasında da 100 kişiden ancak 7 kişinin geçebildiği çok zor bir sınava tabii tutulduğunu anlattı." diye yazdı.

Türkiye'de acil bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Par, "Tıpkı tıp mezunlarının önce TUS sınavına girip sonra 4 yıl uzmanlık eğitimi alması gibi inşaat mühendislerimiz de mezuniyetin ardından sahada belli bir süre deneyim kazanmalı ve uygulamaya dönük sınavlardan geçmeli. Ancak ondan sonra iş yapabilmeli. Benzer şekilde inşaat şirketleri ve müteahhitlerin de profesyonelleşmesi için adımlar atılmalı." diye ifade etti.