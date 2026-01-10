  • İSTANBUL
Küba'dan ABD'ye tarihi rest! Bruno Rodriguez: "Bu vatan satılık değil!"
Gündem

Küba'dan ABD'ye tarihi rest! Bruno Rodriguez: "Bu vatan satılık değil!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Küba'dan ABD'ye tarihi rest! Bruno Rodriguez: "Bu vatan satılık değil!"

Emperyalist ABD’nin Venezuela’ya yönelik başlattığı alçak askeri müdahalenin ardından, hedef tahtasına koyduğu Küba’dan tokat gibi bir yanıt geldi! Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Washington yönetiminden yükselen küstah tehditlere karşı düzenlediği basın toplantısında dünyaya kararlılık mesajı verdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından ülkesini de hedef alan tehditlere ilişkin yaptığı açıklamada, Küba'nın "satılık olmadığını" belirtti.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin ülkesine olası askeri müdahalesine tepki gösterdi.

 

Küba topraklarının satılık olmadığını vurgulayan Rodriguez, "Biz Kübalılar, ülkeyi satmaya, tehdit ve şantaj karşısında geri adım atmaya ya da kendi kaderimizi dünyayla barış içinde inşa etme yönündeki devredilemez hakkımızdan vazgeçmeye hazır değiliz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Küba'ya olası askeri müdahalesine değinen Rodriguez, "Küba'yı savunacağız. Bizi tanıyan herkes bunu sağlam, kesin ve kanıtlanmış bir taahhüt olduğunu bilir. ABD, egemen devletlerin hakları üzerinde kendi iradesini dayatmak istiyor." açıklaması yaptı.

Rodriguez, ABD'nin 67 yıldır Küba'ya karşı güç ve saldırı uyguladığını savunarak, "Birlikte savaşacağız ve kazanacağız. Bolivarcı ve Chavista devrimi ile Küba devrimi, kaderleri ve ortak mücadeleleri içinde, bizim Amerikamızın halklarının özgürlüğü için örnek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

 

Rodriguez, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta ABD'nin ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden askerler için düzenlenen anma törenine katılmıştı.

Öte yandan törende, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 Ocak’ta yaptığı açıklamada Küba'yı da olası hedefler arasında gösterdiği hatırlatılmıştı.

Küba hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi esnasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

