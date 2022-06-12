Kuaför bakımı tastamam ojeli kızdan İP'li Akşener'e ekonomi şikayeti! 'O umutsuzluğu yıkmaya çalışıyorum'

Yeniakit.com.tr

Gençlerle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, durumları gayet iyi görünen üniversite öğrencileri ile hep bir ağızdan "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yaptı.

Buluşmada, tırnakları manikürlü, en kralından ojeli, gözleri boyalı genç üniversite öğrencisi, okumak için burslara ihtiyaç duyup üzerine de çalıştığını söyledi.

Annesinin asgari ücretle çalıştığını ifade eden genç kız, babasının marangoz olduğunu aktardı.

Akşener, genç kıza, "Kaç kardeşsiniz?" diye sordu.

Genç kızın, "İki kardeşiz." cevabını alan İP'li Akşener, ara vermeden, üzerinde daha önceden çalıştıkları anlaşılan, "Nasıl okuyorsunuz?" sorusunu yöneltip, kendi kendine, "Çalışarak" ifadesini kullandı.

Kuaför bakımı tastamam olan genç kız, Akşener'in sözlerine, maddi zorluklar yaşadıklarını iddia ederek karşılık verip, şunları söyledi:

Yani ben burslarımla, çalışarak vesaire geçimimi sağlıyorum. Kardeşim de işte lise 2 çağında şu an. O da aynı şekilde annemler, burs alıyor falan. O umutsuzluğu yıkmaya çalışıyorum açıkçası. Dediğim gibi hepimiz zorluk yaşıyoruz.