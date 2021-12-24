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Ekonomi KÜ öğretim elemanı alacak
Ekonomi

KÜ öğretim elemanı alacak

Kafkas Üniversitesi ilana duyurduğubirimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 14:06:00 -
KÜ öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların yukarıda belirtilen belgelerle İlan edilen birime, şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Postadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.)

Sınavlar aynı gün yapılacağından ilgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavı  geçersiz  sayılacak  ve  atamaları  yapılmayacaktır.  Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.

Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde ilanda belirtilen internet sitesinde yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve Sınav Takvimi:

Duyuru Başlama Tarihi          24.12.2021      Son Başvuru Tarihi    07.01.2022

Ön değerlendirme Açıklama Tarihi  13.01.2022      Giriş Sınavı/Sözlü Sınav Tarihi          17.01.2022

Sonuç Açıklama Tarihi          21.01.2022      Sonuçların yayımlanacağı internet adresi     www.kafkas.edu.tr

İlan Resmî Gazete Tarihi       24.12.2021

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