KTSO’da "Devlet Destekleri” ile ilgili olarak üyeler bilgilendiriliyor

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) üyelerinin “Devlet Destekleri”nden en iyi şekilde yararlanması amacıyla Eğitim, Tanıtım ve Danışmanlık faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Nur Feyza Halat “Devlet Destekleri” ile ilgili olarak oda üyelerine bilgilendirmelerde bulundu.

İşletmelerin güçlendirilmesi, iş hacimlerinin gelişmesi, yeni yatırımların teşvik edilmesi hedefleriyle farklı kamu kurumları tarafından sağlanan destekleri üyelerine en iyi şekilde anlatabilmek için faaliyetler düzenlediklerini belirten Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık şunları kaydetti:

“Oda olarak bölge ekonomisine ve gelişimine katkı sağlamak, üyelerimizin rekabet gücünü artırmak, Ajans faaliyetleri ve özellikle Devlet Destekleri hakkında bilgilendirmek amacıyla Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde, TRAKYAKA Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Uzmanları tarafından 15 günde bir odamızda bilgilendirmelerde bulunulmaktadır. Yapılacak olan bu bilgilendirmelerin tarihlerini üyelerimize bildireceğiz. Desteklemeler konusunda doğru bilgiye, doğru kaynaktan ulaşabilmeleri amacıyla üyelerimizi odamıza bekliyoruz.”