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Ekonomi KTO Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Ekonomi

KTO Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 15:23:00 -
KTO Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre KTO  Karatay  Üniversitesi  ilanda belirtilen  Fakülte  bünyesine  Araştırma  Görevlisi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalı.  İlanda  belirtilen  tarihten  sonra  ulaşan  ve  eksik  belgeli  müracaatlar  kabul edilmeyecek.

Müracaatların Başlama Tarihi :
12.07.2021 Son Müracaat Tarihi : 27.07.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 30.07.2021
Sınav Tarihi : 02.08.2021
Değerlendirme Tarihi : 05.08.2021

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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