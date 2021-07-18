KTO Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre araştırma görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre KTO Karatay Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte bünyesine Araştırma Görevlisi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalı. İlanda belirtilen tarihten sonra ulaşan ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecek.
Müracaatların Başlama Tarihi :
12.07.2021 Son Müracaat Tarihi : 27.07.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 30.07.2021
Sınav Tarihi : 02.08.2021
Değerlendirme Tarihi : 05.08.2021
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