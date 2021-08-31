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Ekonomi KSTÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

KSTÜ öğretim üyesi alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı 29 öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 16:32:00 -
KSTÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet   Memurları   Kanunu’nun   48   inci   maddesindeki   genel   şartlar   ile ilgili   Kanun   ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve istenen belgelerle birlikte şahsen veya  posta  yoluyla  ilanda  belirtilen  adrese  başvurmaları  gerekmektedir.  Başvuru  31.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün süreyle gecerli olacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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