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Krup nedir?

Krup hastalığını sizler için araştırdık...

06 Eylül 2018 Perşembe 14:50
Krup nedir?

Tıp dilinde “Krup” denilen hastalık 5 yaş altındaki çocuklarda rastlanır. Gırtlak ve civarındaki dokuları, özellikle ses tellerini etkileyen bir enfeksiyondur. En sık işte böyle kış aylarında görülür. Bahar aylarında da olabilir. Krup’un sık tekrarladığı görülürse alerji ve reflüyü de dikkate almak gerekir.

Miniklere kreş-yuva gibi kalabalık ortamlarda öpme, yakın pozisyonda konuşma, hapşırma, öksürme ile havaya saçılan ve yayılan damlacıklardaki virüslerin, ağız ve burundan alınmasıyla kolaylıkla krup bulaşır.

BELİRTİLERİ

Genellikle miniklerde burun akıntısı, huzursuzluk, ateş ve öksürük ile başlar. Devamla enfeksiyon aşağıya doğru ilerleyip gırtlak ve ses tellerini etkilemeye ve ödem gelişmeye başlar.

Çocukta havlar biçimde soğuk bir öksürük olur. Geceleri daha da belirginleşen nefes darlığına başlar.

Ağlamak solunum sıkıntısını artıracağından bebek-çocuğun sakinleştirilmesine yardımcı olunmalıdır. Yatarken başının yüksek tutulması solunumunu kolaylaştırır. Zaman zaman, özellikle geceleri açık havaya çıkartılıp serin havanın solutulması rahatlatıcı etki yapar.

Eğer dudaklarda morarma ve hızlı-zor soluk alıp verme görülürse mutlaka bebek hastaneye götürülmelidir.

TEDAVİSİ

Krup tedavisinde antibiyotik kullanılmaz. Çocuğun bulunduğu odada asla sigara içilmemelidir. Hatta bütün evde sigara içmemek daha doğru bir davranış olur. Çocuğunuzu tiryakiliğinize kurban etmemiş olursunuz.

Bunların dışında eğer krup hafif ise fazla bir tedavi istemez.

Orta şiddette ise aralıklı soğuk buhar uygulanması, bol ılık sıvı içirilmesi, yüksek ateş varsa ateş düşürücü verilmesi gerekir.

Az da olsa bazen ağır belirtiler olur. O zaman hastanede soğuk buhar, oksijen, kortikosteroid tedaviler yapılır.

Krup’un belirli bir aşısı yoktur. Sigara içilen yerlerden uzak tutun, temizlik/hijyen kurallarına uyun, yeter!

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 14:50
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