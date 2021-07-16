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Ekonomi Kritpo borsasına bir darbe de İtalya'dan
Ekonomi

Kritpo borsasına bir darbe de İtalya'dan

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için platform sağlayan kripto para borsası Binance, İtalya'da yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 04:49:00 -
Kritpo borsasına bir darbe de İtalya'dan

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'e Japonya, Almanya, Çin gibi ülkelerden sonra bir darbe de İtalya'dan geldi.

İtalya’nın piyasa düzenleyici kurumu Consob bugün yaptığı açıklamada, ülkedeki önemli pazarlardan biri olan Binance'i yasakladıklarını duyurdu.

İtalya, Binance'i yasaklayan tek ülke değil

Yapılan açıklamada Binance Group adlı şirketin, ülkede herhangi bir yetkisinin bulunmadığı belirtilerek, yatırım hizmetleri ve diğer faaliyetlerde müsaade edilmeyeceği aktarıldı.

Şirketin, İtalyanca bilgi sunmasının geçerliliği olmadığı vurgulandı.

Böylece Tayland, Japonya, Almanya, ABD, İngiltere ve Çin'den sonra İtalya'da Binance'i yasaklayan ülkeler arasına girdi.

İtalyan yatırımcılara çağrı

Consob, açıklamasında İtalyan yatırımcılarının ve tasarruf sahiplerinin yatırımda tercih yaparken azami özeni göstermeleri gerektiğinin altını çizerek yatırım yapılan web sitelerinin yetkili yerler tarafından onaylanmış olduğuna dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Yaşanan hadise sonrası Binance Group, web sitesinde İtalya dışında çalışmadıklarını ve Consob bildiriminin hizmetleri üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını söyledi.

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