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Kritik uyarı! Sıcaklar artıyor... Dışarı çıkmadan önce mutlaka okuyunuz

Meteoroloji tarafından Trakya için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 06:07
Kritik uyarı! Sıcaklar artıyor... Dışarı çıkmadan önce mutlaka okuyunuz

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan duyuruya göre, yaklaşık iki haftadır süren ve kuvvetli sağanağa neden olan sistem etkisini kaybediyor.

Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basınç etkisiyle hafta sonuna kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kısa süreli sağanak geçişlerinin meydana geleceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıkla birlikte yoğun nemin de beklendiği bölgede, bu durum sıcaklıkların daha yüksek hissedilmesine neden olacak. Vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

Bu arada, bölgede yüksek hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 05:07
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. İstanbul
  4. Edirne
  5. Meteoroloji
  6. Trakya
  7. sıcaklık

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