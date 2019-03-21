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Kritik toplantı sona erdi! Yabancı sınırıyla ilgili flaş gelişme

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, mevcut yabancı sınırlaması sisteminin önümüzdeki yılda uygulanacağını açıkladı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:51
Kritik toplantı sona erdi! Yabancı sınırıyla ilgili flaş gelişme

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, "2019-2020'de sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Yerli oyuncu teşviği sistemini artırmamız gerekiyor. Sonrasıyla alakalı 3 kulüp hariç tüm kulüpler mevcut sistemin devamı yönünde düşünüyor" dedi.

Kulüpler Birliği'nin toplantısında ana madde yabancı kuralıydı. Toplantının ardından Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, ''Kulüpler Birliği toplantısında ağırlık, yabancı futbolcu sınırlaması ile ilgiliydi. Şahsımın düşüncesi, ligimizin marka değeri önemli. Ne kadar tanınmış yabancı futbolcu getirirseniz tanınırlığınız artıyor. Yabancı futbolcu sınırlaması bize bir fayda getirmeyecek gibi duruyor. 14 yabancı ile devam edebiliriz. Önemli olan gençleri yetiştirmemiz, alt yapıya ağırlık vermemiz. Ne kadar yerli oynatırsanız o kadar teşvik alacağımız bir düzenleme olabilir. İsteyen 1, isteyen 2 yabancı alır. 14 tane yabancı almak zorunda değiliz.'' sözlerini kullandı ve sınıra karşı olduklarını belirtti.

Kulüpler Birliği başkan yardımcısı ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise ''Sezon sonunda benim elimde 3 yabancı kalacak. O yüzden benim elim çok rahat. Ancak toplantıda çıkan kararı paylaşmak bana düşmez.'' şeklinde konuştu.

Ahmet Ağaoğlu: Yabancı sayısı düşmeli

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise yabancı sınırının 8 olması gerektiğini söyledi ve 5 takımın bunu desteklediğnii belirtti.

Altyapıya önem vermeleri gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, ''Ben altyapıdan çıkan 4-5 futbolcumu oynatmazsam, kendimi inkar etmiş olurum. Trabzonspor formasını düşleyen çocukların düşlerine ihanet etmiş olurum. Altyapıdaki tüm çocuklara yarın A takımda oynayacakmışsınız gibi hazır olun diyoruz.'' şeklinde konuştu.

Yabancı kuralının kademeli olarak düşmesi gerektiğini belirten Trabzonspor Başkanı, ''Biz Trabzonspor olarak bu yabancı işini pek beceremedik. Bizim politikamız belli zaten. Bizim tavrımız başından beri açık. Biz yabancı kuralının kademeli olarak düşürülmesini ve 8 sınırına çekilmesinin mantıklı olacağını söyledik. 5-6 sahada olabilir. 2 de kulübede oturur. Rizespor, Bursaspor, Erzurumspor ve Göztepe de aynısını destekliyor. Sivasspor Başkanı, çıkmak zorunda kaldı. Diğer tüm kulüpler ise yabancı sınırının olduğu gibi devam etmesini istiyor.'' dedi.

''Marka değerini düşürüyor"

Yabancı futbolcular nedeniyle kulüplere dava açıldığını kaydeden Ağaoğlu, ''Bizim birincil hedefimiz bu ülkenin gençlerine hizmet etmek. Bizim aleyhimize açılan davaların tamamı yabancı futbolcular tarafından. Ekonomik açıdan ve marke değerine baktığınız zaman, bir kulübe 18 dava açılmışsa, bu sizin marka değerinizi düşürüyor.'' sözlerini kullandı.

"Yabancı kuralının devamını istiyoruz"

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, toplantı sonrası yaptığı açıklamada 3 kulübün haricinde kalan diğer kulüplerin mevcut yabancı kuralının devamı yönünde görüş bildirdiğini söyledi.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;

Bugün verimli bir toplantı yaptık. Gündemimiz yoğundu. Uzun da sürdü. Önümüzdeki haziranda TFF seçimi var. Tüm kulüpler bunu istişare ettik. Buna devam edeceğiz. Yabancı sınırlandırmasını konuştuk. Onunla alakalı fikrimiz şu. 19-20 sezonlarında sözleşmeler bulunuyor. Sistemin devamını istiyor. Yerli oyuncu teşviğinde arttırılması gerekiyor. TFF ile bunu konuşacağız. Çoğunluk aynı sistemin devamını istiyor.

Hukiki yetki TFF'de olduğu için son kararı TFF verecek. Biz Beşiktaş olarak yabancı sınırının serbest olması gerektiğini savunuyoruz. Tabi ki yerli teşviğinin de arttırılması gereğini düşünüyorum. Büyük kulüpler olarak yabancı sınırının aynı şekilde devam etmesini ve yerli oyuncuların teşvik edilmesinde gelirlerin artırılması yönünde karar bildirdik.

Nasıl bir TFF beklentimiz, futbolun beklentileri nelerdir. Marka değerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini, Süper Lig'in artık ayrı bir marka olması gerektiğini konuştuk.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:51
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Kayseri
  5. Erzurum
  6. Bursa
  7. Ankara
  8. Kulüpler Birliği
  9. yabancı sınırı

YORUM YAZ

  • ibrahim karakoçibrahim karakoç1 sa önce
    Turk futbolu ,Turk basketbolu, Turk voleybolu yabancı oyuncuların antrenörlerin işgali altında.Spor klüplerinin borçları ödenemez duruma gelmiş.Fenerbahçe klüpünün borcu 4 milyar200 milyon tl yi bulmuş.Yani iflas etmiş durumdadiğer büyük klüplerinde borçları ödenemez durumda.Bir bakıyorsunuz bir futbol klüpününtakımında11 yabancı futbolcu aynı anda oynabiliyor.ortada bir başarı yok ama borç çok.Devlet ne yazık ki spor klüplerininfinansal yeterliliklerinidenetlemiyor ,finansal kriterler yabancı oyuncu sınırlaması getirmiyor.Klüplerin borca nasıl battıklarını uefa dan öğreniyoruz finansal kriterleri yerine getiremediklerini yine uefa dan öğreniyoruz.Ne yazık ki devlet spor klüplerini borç batağına sokan yöneticilerden hesap soracağına Borca batık klüplerin borçlarını ziraaat bankası na yapılandırıyor .Yabancı Futbolculara yüksek transfer ücretleri ödenmekte en güzel semtlerde oturmalarıiçin villa tutulmakda altlarına gezmeleri tozmaları için lüks marka araba tahsis edilmekde ,bir kuruş vergide ödememektedirler.Bu lüks yaşamın bedeli de Gariban seyircilere maç bileti eşofman atkı forma satılarak ödetilmekde.Futbol afyon uyuşturucu gibi olmuş gariban seyircinin duyguları ile oynanarak paraları cebinden alınmaktadır.Görevi halka hizmet etmek olan halkın yararına tesisler kurmak olanbelediyeler spor a yatırım yapıyorum ayaklarına yatıp profesyonel futbol takımı na sahip olup yabancı oyunculara dünya kadar para ödemektedirler.İstanbul belediyesinin verdiği reklam gelirleriyle beslenen Başakşehir futbol klüp ünde 14 yabancı futbolcu 12 yerli futbolcu olduğu klüp resmi sitesinde görülmektedir.Halbuki 14 yerli futbolcu bulundurması mecburi olması gerekmekte iken 14 yabancı bulunmaktadır.Allah aşkına belediyeninne işi var profesyonel futbol takımında .Belediye amatör sporcuları yerli sporcuları desteklemeli.Yazıklar olsun bu ülkenin kıt varlıkları yabancı oyunculara yabancı antrenörlere ,yabancı kondisyonerlere peşkeş çekiyorlar ,yetmiyor yabancı sportif direktörler getiriyorlar.yaa bu ülkede bir klüpü yönetecek yerli yönetici yokmu ? takımı çalıştıracak yerli antrenör yokmu ? 82 milyon nufüsün altyapısından sporcular yetiştiremiyoruzmu ? Bu kadarmı beceriksiz yeteneksisiz ?

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