Kritik toplantı sona erdi! Yabancı sınırıyla ilgili flaş gelişme

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, "2019-2020'de sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Yerli oyuncu teşviği sistemini artırmamız gerekiyor. Sonrasıyla alakalı 3 kulüp hariç tüm kulüpler mevcut sistemin devamı yönünde düşünüyor" dedi.

Kulüpler Birliği'nin toplantısında ana madde yabancı kuralıydı. Toplantının ardından Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, ''Kulüpler Birliği toplantısında ağırlık, yabancı futbolcu sınırlaması ile ilgiliydi. Şahsımın düşüncesi, ligimizin marka değeri önemli. Ne kadar tanınmış yabancı futbolcu getirirseniz tanınırlığınız artıyor. Yabancı futbolcu sınırlaması bize bir fayda getirmeyecek gibi duruyor. 14 yabancı ile devam edebiliriz. Önemli olan gençleri yetiştirmemiz, alt yapıya ağırlık vermemiz. Ne kadar yerli oynatırsanız o kadar teşvik alacağımız bir düzenleme olabilir. İsteyen 1, isteyen 2 yabancı alır. 14 tane yabancı almak zorunda değiliz.'' sözlerini kullandı ve sınıra karşı olduklarını belirtti.

Kulüpler Birliği başkan yardımcısı ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise ''Sezon sonunda benim elimde 3 yabancı kalacak. O yüzden benim elim çok rahat. Ancak toplantıda çıkan kararı paylaşmak bana düşmez.'' şeklinde konuştu.

Ahmet Ağaoğlu: Yabancı sayısı düşmeli

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise yabancı sınırının 8 olması gerektiğini söyledi ve 5 takımın bunu desteklediğnii belirtti.

Altyapıya önem vermeleri gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, ''Ben altyapıdan çıkan 4-5 futbolcumu oynatmazsam, kendimi inkar etmiş olurum. Trabzonspor formasını düşleyen çocukların düşlerine ihanet etmiş olurum. Altyapıdaki tüm çocuklara yarın A takımda oynayacakmışsınız gibi hazır olun diyoruz.'' şeklinde konuştu.

Yabancı kuralının kademeli olarak düşmesi gerektiğini belirten Trabzonspor Başkanı, ''Biz Trabzonspor olarak bu yabancı işini pek beceremedik. Bizim politikamız belli zaten. Bizim tavrımız başından beri açık. Biz yabancı kuralının kademeli olarak düşürülmesini ve 8 sınırına çekilmesinin mantıklı olacağını söyledik. 5-6 sahada olabilir. 2 de kulübede oturur. Rizespor, Bursaspor, Erzurumspor ve Göztepe de aynısını destekliyor. Sivasspor Başkanı, çıkmak zorunda kaldı. Diğer tüm kulüpler ise yabancı sınırının olduğu gibi devam etmesini istiyor.'' dedi.

''Marka değerini düşürüyor"

Yabancı futbolcular nedeniyle kulüplere dava açıldığını kaydeden Ağaoğlu, ''Bizim birincil hedefimiz bu ülkenin gençlerine hizmet etmek. Bizim aleyhimize açılan davaların tamamı yabancı futbolcular tarafından. Ekonomik açıdan ve marke değerine baktığınız zaman, bir kulübe 18 dava açılmışsa, bu sizin marka değerinizi düşürüyor.'' sözlerini kullandı.

"Yabancı kuralının devamını istiyoruz"

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, toplantı sonrası yaptığı açıklamada 3 kulübün haricinde kalan diğer kulüplerin mevcut yabancı kuralının devamı yönünde görüş bildirdiğini söyledi.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları;

Bugün verimli bir toplantı yaptık. Gündemimiz yoğundu. Uzun da sürdü. Önümüzdeki haziranda TFF seçimi var. Tüm kulüpler bunu istişare ettik. Buna devam edeceğiz. Yabancı sınırlandırmasını konuştuk. Onunla alakalı fikrimiz şu. 19-20 sezonlarında sözleşmeler bulunuyor. Sistemin devamını istiyor. Yerli oyuncu teşviğinde arttırılması gerekiyor. TFF ile bunu konuşacağız. Çoğunluk aynı sistemin devamını istiyor.

Hukiki yetki TFF'de olduğu için son kararı TFF verecek. Biz Beşiktaş olarak yabancı sınırının serbest olması gerektiğini savunuyoruz. Tabi ki yerli teşviğinin de arttırılması gereğini düşünüyorum. Büyük kulüpler olarak yabancı sınırının aynı şekilde devam etmesini ve yerli oyuncuların teşvik edilmesinde gelirlerin artırılması yönünde karar bildirdik.

Nasıl bir TFF beklentimiz, futbolun beklentileri nelerdir. Marka değerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini, Süper Lig'in artık ayrı bir marka olması gerektiğini konuştuk.