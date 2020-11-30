Kritik testi başarıyla tamamlandı! İşte gökyüzündeki gururumuz yerli SOM füzesi

Yerli ve milli savunma sanayisinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Çalışmalarına devam eden TÜBİTAK'tan gelen açıklama Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Yerli ve milli olarak geliştirilen mühimmatlar ile elde edilen başarılara bir yenisi de SOM füzesi ile eklendi.

Kritik testi tamamlandı

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yerli ve milli seyir füzesinin farklı hava koşullarına dair dayanıklılık testleri de tamamlandı. Bu testlerin SOM'un üretiminin başlaması için kritik öneme sahip olduğu biliniyordu. Ayrıca edinilen bilgiye göre yapılan testlerin de tamamı milli altyapılar ile yapıldı.

Yerli ve milli imkanlarla yapıldı

TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"SOM Seyir Füzesi Türk mühendisler tarafından tasarlandı ve üretimi de milli imkanlarla yapılıyor. Takılı olduğu uçak etkili savunma menziline girmeden SOM'u ateşleyebiliyor. Füze akıllı mühimmat olduğu için hedefi tam isabet ile vuruyor."

SOM Seyir Füzesi projesine 13 yıl önce başlandı. 2011 yılında en caydırıcı unsurlardan biri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldı. Bugün yapılan testlerle alanında kendi rekorlarını da geçen SOM füzesi yapılan son dakika açıklamasına göre artık tüm hava koşullarına uyum sağlayacak hale geldi.

Duvar delici özelliğe sahip

SOM'un tasarımı TUBİTAK Sage'de yapıldı, üretimi de ROKETSAN'da gerçekleştiriliyor. Parçacık etkili harp başlığına ve duvar delici özelliğe sahip. Ayrıca ardışık delici başlığı ile de 2 metreye kadar engelleri geçme özelliği bulunuyor.

TÜBİTAK SAGE tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yerli ve milli mühimmat geliştirmenin yanında onu uluslararası standartlarda kalifiye etmenin önemini biliyor ve bunun için çalışıyoruz. 2006'dan bu yana geliştirdiğimiz #SOM ve varyantlarının tüm testleri milli altyapılarımızda tamamlanmıştır."

TSK envanterinde bulunan tüm jetlerle uyumlu

SOM Füzesi Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımındaki F4 ve F16 savaş uçaklarına uyumlu. Yeni sistemlere de entegrasyonu ihtiyaç halinde kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Som füzesinde kullanılacak yerli füze motoru: Milli Turbojet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da geçtiğimiz günlerde Kale Grubu'nun savunma ve havacılık şirketlerinden Kale Ar-Ge'nin geliştirdiği Milli Turbojet Motoru'nu test ederek, proje hakkında bilgi almıştı. Varank burada Milli savunma sanayimizle ilgili kritik son dakika bilgileri vermişti;

Bakan Varank şunları kaydetti:

"Motor sanayisinde öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kale önemli projeler gerçekleştiriyor. Bu Kale KTJ-3200 Turbojet Motoru'muz 3.200 newtonluk bir roket motoru. Şu anda savunma sanayimizde yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerin bir kısmı bu boyutta ve bu güçte motorlar kullanıyor. Biz bunları yurt dışından ithal eder durumdaydık ama inşallah bunların çok kısa zamanda devreye girmesiyle birlikte çok önemli milli füze projelerimizi artık kendi motorumuzla yapabiliyor hale geleceğiz. Kendi ürünlerimizi piyasaya çıkarmış olacağız."

Varank ayrıca açıklamalarında yıllar süren yoğun emekleri için projede emeği olanlara teşekkür ederek, bu emekler sayesinde milli turbo jet motorun çok kısa süre içinde seri üretime hazır hale geleceğini söylerken "Az evvel testini yaptık, sesini duyduk" diyen Varank, Türkiye'nin yerli ve katma değerli üretimiyle dünyada fark oluşturan ülkeler arasında yer edinmek istediğini kaydetti.

Som füzesi de bu motoru kullanacak

Geliştirilecek sistem, SOM yanı sıra olası modifikasyonlarla diğer SOM benzeri milli sistemlerle de kullanılabilecek, daha uzun menzilli Turbojet Motorlar'ın geliştirilmesi için ilk aşamayı oluşturacak.

O da teslim aşamasına geldi

Türkiye'nin ilk turbojet motorunun üretimi, Kale Ar-Ge'nin üstlendiği önemli yerli projelerden biri. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ROKETSAN tarafından üretilen SOM gibi milli füze platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen Türkiye'nin ilk Milli Turbojet Motoru Projesi'nde teslim aşamasına gelindi.