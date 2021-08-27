Kritik hamle! TMO mısır satışlarına başlayacak

Güldal, “Artan mısır fiyatlarını dengelemek üzere yakın zamanda bir çalışma başlatmayı düşünüyoruz. Piyasada anormal yükselişlere izin vermeyecek şekilde mısır fiyatlarında denge ve istikrar oluşturmak istiyoruz. Hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini azaltacak şekilde TMO olarak yakında mısır satışlarına başlayacağız. Bunu da üreticilerimizin de gelirlerini düşürmeden yapmayı planlıyoruz” dedi. Güldal, regülasyon çalışmalarında yetkilerini ve imkânlarını kullanmaya devam edeceklerine de dikkat çekti. “Tüketicileri ve hayvan yetiştiricilerini rahatlatacak adımlar atıyoruz, atacağız” diye konuştu.