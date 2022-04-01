Kripto paralarda sert düşüş! Toparlanacak mı?

Kripto para birimlerinin öncüsü Bitcoin son günlerde yukarı yönlü bir seyir izleyerek 48 bin doların üzerine çıkmıştı. 8 gün üst üste yükselen Bitcoin bu gelişmeyle birlikte yılın zirve seviyesine ulaşmıştı.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Son 3 işlem gününde ise Bitcoin’de satıcılı bir seyir izleniyor. Geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğal gaz ticaretinde ödemelerin ruble ile yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalaması sonrası kripto para piyasasında düşüş eğilimi hız kazandı. Bitcoin, 45 bin 200 dolar seviyesine indi.

Bitcoin’de aşağı yönlü fiyat hareketleri bugün de devam ediyor. Bitcoin bugün 44 bin 200 dolara kadar düşerek yatırımcısını tedirgin etti. Sert kayıp yaşayan Bitcoin son 3 işlem gününde yüzde 7’den fazla değer kaybetmiş oldu.

Avrupa Parlamentosu’ndan Kripto Para Hamlesi

Öte yandan Avrupa Parlamentosu (AP) gözetimsiz kripto para cüzdanlarının kapatılmasına ilişkin önemli bir kararı gündemine aldı. Bu gelişmeyle birlikte kripto para servis sağlayıcıları ve borsalarda bin eurodan fazla işlem yapan yatırımcıların kişisel bilgileri kayıt altına alınacak.

Avrupa Parlamentosu bu hamle ile birlikte kara para aklama ve şüpheli işlemlere yönelik faaliyetleri denetim altına alacak.

Avrupa Parlamentosu’nun kripto paralara yönelik düzenleme hamlesinin de fiyatlardaki düşüşte etkili olduğu belirtiliyor.

Ethereum, 3 Bin 400 Doların Altına İndi

Son günlerde güçlü bir yükseliş kaydederek 3 bin 400 doların üzerine çıkan Ethereum bugün 3 bin 210 dolara kadar düştü. Son 3 günde değer kaybı yüzde 7’ye yaklaştı.

Kripto paraların geneli düşüşte

Bitcoin ve Ethereum’da gerçekleşen sert kaybın etkisiyle kripto para birimlerinin toplam sermaye değeri bugün yüzde 1 oranında düşüşle 2 trilyon dolara indi. Dijital varlıkların genelinde görülen düşüşler yatırımcıları tedirgin ediyor.