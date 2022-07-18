Kripto Para Piyasa Hacmi yeniden 1 Trilyon Dolar!

Kripto para piyasaları son günlerde oldukça hareketli. Bir taraftan küresel düzenleyicilerden tarafında regülasyon açıklamaları gelirken, diğer taraftan piyasalarda yeşil mumların sayısı hızla artıyor. Özellikle Bitcoin‘in (BTC) uzun bir sürenin ardından 20.000 dolardan yukarı yönlü bir hareket yaparak 22.200 doların üzerine çıkması, diğer altcoin’leri de etkiledi. Kriptolarda bu artışlar yaşanırken de kripto para piyasa hacmi yeniden 1 trilyon doları aştı.

Kripto Para Piyasa Hacmi 3 Gün İçerisinde yüzde 20 Arttı

Kripto para piyasaları oldukça önemli ve kritik bir dönemden geçiyor. Küresel düzenleyiciler üzerindeki regülasyon baskıları günden güne artarken, önemli şirketlerden yatırımlar da akmaya devam ediyor. Bu noktada kürsel düzenleyicilerin en büyük korkusu, bir düzenleyici arbitrajının yaşanması. Doğal olarak düzenleyiciler tarafından açıklanan bu duyurular, piyasalara da olumsuz yansıyor. Ancak bir süredir yönünü belirleyemeyen Bitcoin (BTC), düzenleme çalışmaları sürerken yeniden yukarı yönlü bir atılım yaptı. Yaşanan bu yükseliş ile birlikte piyasalar olumlu yansıyan bu yükseliş, beraberinde kripto para piyasa hacminin 3 gün içerisinde yüzde 20 artış yaşayarak yeniden 1 trilyon doların üzerine çıkmasına olanak tanıdı