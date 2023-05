Kripto madencilerden korunmak yılda 3 bin tona varan karbondioksit salınımını engelliyor

Kripto madenciliği enerji tüketen bir iş. Örneğin Bitcoin üretimi için tüketilen elektrik İsveç'in yıllık enerji tüketimine eşit. Kripto para üretiminin artan enerji maliyetleri, kötü niyetli madencilik veya cryptojacking, yani gizlice kripto para madenciliği yapmak için kullanıcının cihazına sızan tehditlerin popülaritesinin artmasına katkıda bulunuyor. Kötü amaçlı yazılım gizli modda çalıştığı için kurbanlar, başka birinin cihazının kaynaklarını kripto para madenciliği için kullandığının farkına bile varmayabiliyor.

Kripto madenciliği sırasında harcanan yüksek güç yalnızca cihaz performansının düşmesine neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda çevre açısından da olumsuz sonuçlar doğuruyor. Kaspersky, 2019 yılında tüketicilerin ve işletmelerin yasa dışı madenciliğin çevre üzerindeki etkisini değerlendirmesine olanak tanıyan özel bir metodoloji geliştirerek kullanıma sundu. Bu süreçte madencilikte tüketilen enerji miktarının 1,67 gigavat saate ulaşabileceği keşfedildi ki, bu bütün şehre yıl boyunca güç sağlamak veya 15 bin elektrikli aracı şarj etmek için yeterli. Üstelik istatistiklere göre kripto madenciliğinin artan enerji tüketim eğilimi devam ediyor.

2022 yılında kötü niyetli madenciler, 202 milyon 540 bin 954 kez engellendi

2022 yılında Kaspersky ürünleri, korsanların kripto madenciliği için başkalarının cihazlarını kullanma girişimlerini 202 milyon 540 bin 954 kez engelledi. engelleyerek tasarruf edilen minimum enerji miktarını hesaplamak için aşağıda gösterilen 2019 çalışmasındaki formül kullanıldı. Hesaplamalara göre bu değer 4,28 ± 2,67 gigavat saate karşılık geliyor. Bağımsız Enerji Düşünce Kuruluşu Ember'in tahminine bağlı küresel ortalamayla bu rakam karbondioksit emisyonuna dönüştürüldüğünde, 700 ila 3 bin ton arasında sera gazının atmosfere salınımı önlenmiş oluyor.

Wtotal kötü niyetli madencilerin engellenmesiyle tasarruf edilen minimum enerji miktarıdır.

<w> madencinin minimum ortalama güç tüketimidir.

N, 2022'de engellenen girişim sayısıdır.

t web madencisinin güvenlik çözümü tarafından engellenmemiş olması halinde çalışacağı süredir (Burada Yunanistan'daki bir araştırma merkezi olan Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) tarafından sağlanmış olan 5,3 dakikalık süre baz alınmıştır).

Diğer hususların yanı sıra, madencilik sırasında harcanan enerjinin maliyeti ülkeden ülkeye değişiyor. Örneğin söz konusu enerjinin tamamının ABD'de tüketilmesi durumunda Amerikalı kullanıcıların 1 milyon 251 bin 000 ABD doları ödemesi gerekirken, şu anda elektrik fiyatının en yüksek olduğu Danimarka'da yaşayanların 4 milyon 017 bin 100 ABD doları ödemesi gerekiyor.

Kaspersky Sürdürülebilirlik Lideri Maria Losyukova, şunları söyledi: "Kripto madenciliğinin kurbanların cihazlarına yönelik tehlikeleri iyi bilinse de, bu tehdidin çevre üzerindeki olumsuz etkisi aynı ölçüde bilinen bir konu değil. Madencilik nedeniyle kadar fazla enerji tüketilirse, atmosfere o kadar fazla miktarda karbondioksit ve diğer zararlı maddeler yayılıyor. Müşterilerimizi bu tür bir siber tehditlerden koruyarak yalnızca daha iyi bir dijital yaşam sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda özellikle nüfusu yoğun olan yerlerde çevresel sürdürülebilirliği artırmak için önleyici bir tedbir görevi ortaya koyuyoruz."

kişisel cihazların kripto madenciliği için kullanılmasını önlemek için yapılabilecekler

Kaspersky, kişisel cihazların kripto madenciliği için kullanılmasını önlemek adına kullanıcılara şu tavsiyelerde bulunuyor:

Bilgisayarınızın performans değişimlerine dikkat edin. Bilgisayarınızda gecikme ve donmalar yaşanıyorsa, bu kötü amaçlı bir etkinliğin işareti olabilir.

Sisteminizin fark edilir şekilde ısınıp ısınmadığını kontrol edin. Bu, işlemciye aşırı yüklenildiğinin önemli bir işaretidir ve kripto madencileri için oldukça karakteristiktir.

Kripto madencilerine karşı koruma sağlayan Kaspersky Premium gibi güvenilir bir güvenlik çözümünü tercih edin.

Kurumunuzu siber tehditlerden korumak için özel bir kurumsal siber güvenlik ürünü size yardımcı olabilir. Örneğin Kaspersky Endpoint Security for Business, çalışanlarınızın ziyaret ettiği web sayfalarının kötü amaçlı nesnelerden arınmasını sağlayan web tehdidi koruması içerir.