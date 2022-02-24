Kremlin'den, Erdoğan-Putin görüşmesine dair flaş açıklama!

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında dün yapılan telefon görüşmesine dair bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Liderler, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasına ilişkin durumu ele alarak görüş alışverişinde bulundu. Putin, Ukrayna makamlarının Donbass'taki saldırganlığına ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı kategorik olarak reddetmelerine dayanarak bu kararı almanın somut gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin bilinen görüşlerini paylaştı.

Rusya Federasyonu için uzun vadeli ve yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturma konuları da görüşmede ele alındı. Bu bağlamda Putin Rusya'nın meşru endişelerini ve taleplerini görmezden gelme girişimine dönüşen NATO ve ABD'nin tepkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Liderler, Rus-Türk ilişkilerinin çeşitli formatlarda devam ettirilmesi konusunda anlaştı."