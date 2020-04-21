Kremlin'den açıklama: Erdoğan ile Putin koronavirüs pandemisini görüştü

Kremlin’den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada, “Görüşmesinin merkezinde, koronavirüs pandemisinin yayılımıyla ilintili konular yer aldı. Taraflar, hastalıkla (Kovid-19) mücadele için, sağlık bakanlıkları ve ilgili kuruluşlar üstünden ortak çabalarını artırmaya hazır olduklarını belirttiler” denildi.

Ayrıca liderler, pandemi döneminde Rusya ve Türkiye vatandaşlarının evlerine dönebilmeleri için aralarındaki mevcut koordinasyonu devam ettireceklerini belirttiler.