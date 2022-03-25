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Kadın - Aile Kremalı tavuk sote nasıl yapılır? Kremalı tavuk tarifi
Kadın - Aile

Kremalı tavuk sote nasıl yapılır? Kremalı tavuk tarifi

Kremalı tavuk sote tam ölçülü | Krema ve tavuğun uyumuyla dillere destan bir yemek hazırlamak isteyenler "Kremalı tavuk sote nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kremalı tavuk sote için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-03-25 22:08:00 -
Kremalı tavuk sote nasıl yapılır? Kremalı tavuk tarifi

Pratik ve leziz bir yemek hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, denenmiş tavuk sote tarifi…

Kremalı tavuk tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet tavuk göğsü
  • 1-2 adet yeşil biber
  • 1 adet kapya biber
  • Sıvıyağ
  • Tereyağı
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Tuz
  • Kekik
  • 1 kutu krema

Kremalı tavuk sote nasıl yapılır?

Öncelikle tavuğu yıkayıp küp küp doğrayın.

Bir tencerenin içerisine bir miktar sıvıyağ ekleyip tavuğu ekleyin.

Tavuğu kısık ateşte kavurun.

Tavuk suyunu salıp çektikten sonra ocağın altını kapatın ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağını ekleyin.

Ardından doğradığını biberleri ve baharatları ekleyin.

Tavuk yumuşadığında kremayı ekleyin.

Yaklaşık 10-15 dakika daha yemeği pişirdikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Kremalı makarna tarifi | Tam ölçülü kremalı makarna nasıl yapılır?
Kremalı makarna tarifi | Tam ölçülü kremalı makarna nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Kremalı makarna tarifi | Tam ölçülü kremalı makarna nasıl yapılır?

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