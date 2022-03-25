Kremalı tavuk sote nasıl yapılır? Kremalı tavuk tarifi
Kremalı tavuk sote tam ölçülü | Krema ve tavuğun uyumuyla dillere destan bir yemek hazırlamak isteyenler "Kremalı tavuk sote nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kremalı tavuk sote için hangi malzemeler gerekli?
Pratik ve leziz bir yemek hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, denenmiş tavuk sote tarifi…
Kremalı tavuk tarifi
Malzemeler:
- 1 adet tavuk göğsü
- 1-2 adet yeşil biber
- 1 adet kapya biber
- Sıvıyağ
- Tereyağı
- Pul biber
- Karabiber
- Tuz
- Kekik
- 1 kutu krema
Kremalı tavuk sote nasıl yapılır?
Öncelikle tavuğu yıkayıp küp küp doğrayın.
Bir tencerenin içerisine bir miktar sıvıyağ ekleyip tavuğu ekleyin.
Tavuğu kısık ateşte kavurun.
Tavuk suyunu salıp çektikten sonra ocağın altını kapatın ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağını ekleyin.
Ardından doğradığını biberleri ve baharatları ekleyin.
Tavuk yumuşadığında kremayı ekleyin.
Yaklaşık 10-15 dakika daha yemeği pişirdikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.