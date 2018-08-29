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Krampa dikkat!

Kaslarda, şiddetli bir ağrı ile beraber istek dışı meydana gelen ani kasılmalara kramp denir. Peki kramp nasıl tedavi edilir?

29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:44
Krampa dikkat!

KRAMP NEDİR?

Kaslarda, şiddetli bir ağrı ile beraber istek dışı meydana gelen ani kasılmalara kramp denir.

KRAMP NEDENLERİ NELERDİR?

Fazla egzersizler, aşırı yüklenme, adale zorlanması, aynı pozisyonda uzun süre kalmak, aşırı yorgunluk ve su kaybı kramp oluşmasının başlıca sebepleridir. Ayrıca, şeker, böbrek ve kalp damar rahatsızlıklarında ve hamilelikte kramp ortata çıkabilir. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi minerallerin eksikliği de krampların oluşmasına zemin hazırlar. Atardamar hastalıklarından kaynaklanan kramplarda mutlaka bir doktora başvurmak gerekir.

KRAMP TEDAVİSİ

Kramp durumunda, kramp giren bölge aşırı hassas olacağından sakin ve nazik hareket ederek hastayı rahatlatmak ve kramptan etkilenen bölgeyi germek adaleyi rahatlatır. Masaj ve sıcak su banyosu da yararlıdır. Kramp giren adale sabırlı bir şekilde yavaşça hareket ettirilerek gevşemesi sağlanır. Hamilelikte kramp oluşması sık karşılaşılan bir durumdur, bu yüzden özellikle gebelikte yeterli miktarda su ve mineral alınmalıdır.

Kramptan korunmak için kasları aşırı zorlamamaya özen göstermek gerekir. Ayrıca, mineral eksikliğine karşı yeterli ve dengeli beslenmek ve yeterli miktarda su tüketmek kramp tutulması ihtimalini azaltacaktır.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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